Жительница приграничья рассказала о спасении от дронов на скорости 120 км/ч

Чтобы спастись от беспилотников в приграничных районах Курской области, местные жителям приходилось разгоняться до 120 км/ч — только так они могли избежать преследования дронов. Об этом пояснила жительница поселка Коренево.

Она вспоминает, что когда начались боевые действия, её семья покинула дом в летней одежде, думая, что уезжают всего на пару дней. «Мы выехали буквально в шортах, считая, что вернемся через два дня. Но прошел месяц, и мы с мужем решили рискнуть и вернуться за вещами. Было очень страшно, вокруг летало много дронов», — поделилась она.

По дороге она стала свидетелем артиллерийских обстрелов, ракетных ударов и пролета вертолетов. Она добавила, что при передвижении по улице приходилось постоянно перебегать, чтобы избежать обнаружения беспилотниками, которые буквально кружили над головой.

Сейчас, по ее словам, обстановка в Коренево немного стабилизировалась, но для безопасности по-прежнему приходится разгонять автомобиль до высокой скорости, чтобы покинуть опасные зоны.