 

Мошенники нашли способ красть дома с помощью искусственного интеллекта

31.10.2024, 14:10, Разное
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В американском Броварде, штат Флорида, отмечен один из первых случаев мошенничества с недвижимостью с применением технологий искусственного интеллекта. В компанию, которая занимается оформлением прав собственности, поступило обращение от якобы владелицы пустующего земельного участка. Она хотела продать его, но затруднялась подтвердить свои права на эту землю, поэтому сотрудники компании запросили видеозвонок для уточнения деталей.

Во время диалога представители компании заподозрили неладное – картинка на экране была странной, а поведение женщины подозрительным. Они навели справки и выяснили, что указанная особа считается пропавшей без вести много лет назад. Дальнейшее изучение инцидента показало, что мошенники использовали дипфейк с целью пройти проверку и заполучить права на земельный участок.

Увы, подобные происшествия будут только множится. Основные данные о владельцах недвижимости находятся в открытом доступе, а если дополнить их сведениями из соцсетей, то ИИ не составляет труда смоделировать фейковую личность. То же самое касается любых других отраслей – попытки мошенников выдать себя за кого-то, чтобы получить что-то ценное, становятся вполне обыденной реальностью.

Человечество нуждается в новых мерах защиты от плодов прогресса. Уже сейчас злоумышленникам не составляет труда при помощи ИИ подделать голос человека ради воздействия на его родню. Или вот пример из предвыборной гонки в США – ряд избирателей пожаловались на то, что им звонил «сам Байден» и призывал саботировать выборы. Они были точно уверены, что слышали голос президента, хотя на самом деле это были проделки ИИ.Источник &#8212 NBC Miami


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