В России завершились съёмки фильма «День выборов 3» о грядущей президентской гонке в США

Режиссёр Александр Баршак объявил о завершении работы над фильмом «День выборов 3», премьера которого должна состояться в День народного единства в Москве.

Действие картины разворачивается в наши дни – в августе 2024 года бывший сотрудник радиостанции «Как бы радио» Камиль Ларин после развода попадает в запой и случайно приезжает в США.

В Техасе россиянин знакомится с местными ковбоями и объявляет себя прямым потомком Джорджа Вашингтона, после чего Ларина выдвигают на пост президента США от Конституционной партии.

– В ленте много весёлых моментов, в том числе связанных со стереотипами об американцах. Конечно же, фильм заканчивается хэппи-эндом – Ларин побеждает на выборах и торжественно въезжает в Белый дом, – сказал Баршак.

По информации «Комсомольской правды», россияне смогут посмотреть «День выборов-3» не только в кинотеатрах и на видеохостингах, по телевизору – 4 ноября картину покажут по «Первому каналу».

– Переговоры о покупке фильма уже завершены и в канун американских выборов его увидят десятки миллионов россиян, – рассказал изданию один из руководителей телеканала.

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