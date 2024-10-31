Из Мурино похитили мощи египетского фараона

Полиция Ленинградской области возбудила уголовное дело по факту расхищения гробницы фараона Рамзеса IV в городе Мурино Всеволожского муниципального района.

По предварительной версии следствия в период с 2 до 3 часов ночи группа лиц в состоянии алкогольного опьянения пришла на городское кладбище с целью провести досуг. Увидев пирамиду с захоронением, мужчины с интересом стали раскапывать могилу. В итоге были похищены мощи правителя, одежда, золотые монеты, драгоценности, кухонная утварь, предметы быта, сундук и сигареты «Друг». Бюджету Ленинградской области нанесён ущерб на сумму 24 млн рублей.

Вопреки наличию видеозаписи, личности злоумышленников установить не удалось. Тем не менее, силовики ожидают появления похищенных ценностей в ломбардах и на интернет-платформах. В органах обратились к гражданам с просьбой не скупать краденое, а в ином случае пригрозили статьёй 175 УК РФ.

Пирамида с копией мощей фараона Рамзеса IV была передана в Ленинградскую область Минкультом Египта в 2006 году в рамках года российско-египетской дружбы. Из-за отсутствия свободных помещений в Мурино было принято решение установить усыпальницу на городском кладбище.

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