Xiaomi 15 Custom Color Edition выйдет в 20 разных цветах

Компания Xiaomi представила смартфон Xiaomi 15 Custom Color Edition. Это специальное издание классического флагмана, которое предлагает пользователям персонализировать свои гаджеты. Задние панели устройства представлены в 20 ярких и необычных цветах.

В сочетании с различными вариантами боковых панелей число комбинаций расширяется до 40. Кастомизация возможна только в фирменных магазинах Xiaomi Mall персоналом компании.

Помимо своего внешнего оформления, Xiaomi 15 Custom Color Edition получил отличные технические характеристики. Устройство оснащено оперативной памятью объемом 16 Гб и накопителем емкостью 512 Гб.

Стоимость смартфона составила 5 тыс. юаней, или около 68,2 тыс. рублей.