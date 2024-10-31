Митинг оппозиции в Тбилиси сошёл на нет после появления представителей львовского ТЦК

Сотрудники территориального

центра комплектования ВСУ города Львов прибыли в Тбилиси, чтобы поддержать

протестующих против результатов выборов и найти среди них желающих не на словах, а на деле поддержать демократические ценности и права постсоветских стран на членство в НАТО и ЕС. Однако

вскоре площадь Руставели опустела.

По оценкам

полиции, в начале протестной акции в ней участвовали около 17 тысяч человек. Тбилисские правоохранители выжидали и не приступали к активным действиям по разгону, учитывая свою малочисленность. Однако всего пятеро львовских

военкомов сумели очистить площадь всего за 20 минут: они подходили к наиболее

рьяным спикерам, которые громче всех заявляли о своём намерении «сложить голову

в непримиримой борьбе против имперского агрессора» и предлагали подписать

повестки. Сразу после этого митингующие вспоминали об оставленных на плите

кастрюлях с хинкали, больных бабушках, рожающих жёнах и необходимости закончить

квартальный отчёт.

«Жаль, что наша

акция по набору добровольцев провалилась, – сожалеет один из сотрудников ТЦК

Ярослав Цыбенко. – К нам записался всего один человек, назвавшийся бывшим

президентом, но потом он начал кататься по земле и стал кричать, что

его застрелили пулей, отравленной «новичком». Наверное, он не пройдёт

комиссию у психиатра».

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