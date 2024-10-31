 

Митинг оппозиции в Тбилиси сошёл на нет после появления представителей львовского ТЦК

31.10.2024, 9:33, Разное
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Сотрудники территориального
центра комплектования ВСУ города Львов прибыли в Тбилиси, чтобы поддержать
протестующих против результатов выборов и найти среди них желающих не на словах, а на деле поддержать демократические ценности и права постсоветских стран на членство в НАТО и ЕС. Однако
вскоре площадь Руставели опустела.

По оценкам
полиции, в начале протестной акции в ней участвовали около 17 тысяч человек. Тбилисские правоохранители выжидали и не приступали к активным действиям по разгону, учитывая свою малочисленность. Однако всего пятеро львовских
военкомов сумели очистить площадь всего за 20 минут: они подходили к наиболее
рьяным спикерам, которые громче всех заявляли о своём намерении «сложить голову
в непримиримой борьбе против имперского агрессора» и предлагали подписать
повестки. Сразу после этого митингующие вспоминали об оставленных на плите
кастрюлях с хинкали, больных бабушках, рожающих жёнах и необходимости закончить
квартальный отчёт.

«Жаль, что наша
акция по набору добровольцев провалилась, – сожалеет один из сотрудников ТЦК
Ярослав Цыбенко. – К нам записался всего один человек, назвавшийся бывшим
президентом, но потом он начал кататься по земле и стал кричать, что
его застрелили пулей, отравленной «новичком». Наверное, он не пройдёт
комиссию у психиатра».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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