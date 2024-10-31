Мнение «аналитика»: О «бавовне» в Соединённых Штатах… А вы и не знали?

Ну, конечно, вы про это не знали. Даже самая честная и открытая американская пресса старается про такое не говорить, чтобы не разжигать. И не подрывать доверие к гегемону.

Однако произошедшее всё равно не скрыть. И оно навечно останется…

В общем, сами судите, кем/чем оно останется.

ТГ-канал «Атлас Амбиций» публикует вот такую карту и пояснительный текст к ней.

Это изменение ареала хлопковых плантаций в #США всего за 40 лет. Замысловатое сочетание экспроприированных земель, рабского труда и господства государства, которое предоставляло колоссальную свободу рабовладельцам в отношении их рабов, приносило баснословные прибыли тем, кто мог ей воспользоваться.

Уже в 1807 году доход на инвестиции в хлопковую плантацию на реке Миссисипи составлял, по оценкам, 22,5 %! Тысячи плантаторов двигались вместе с границей территории культивации хлопка, чтобы поучаствовать в этих прибылях.

Прибыльность хлопка также отражена в резко выросших ценах на рабов: молодой раб мужского пола в Новом Орлеане в 1800 году стоил приблизительно 500 долл., а в 1860 г. уже 1800 долл.

В результате этого хлопкового бума, насильно преобразовавшего обширные сельские районы Северной Америки, США мгновенно начали играть в империи хлопка стержневую роль. В 1791 году объём капитала, инвестированного в производство хлопка в Бразилии, по оценкам американского Казначейства всё ещё более чем в десять раз превышал объём капитала, инвестированного в Штатах. К 1801 году, всего через десять лет, в хлопковую отрасль США было проинвестировано уже на 60% больше, чем в Бразилии.

Хлопок, ещё более чем на Карибских островах и в Бразилии, наделил беспрецедентной ценностью землю и рабов и сулил рабовладельцам блестящие возможности в отношении прибыли и власти. Уже к 1820 году хлопок составлял 32% всего экспорта США – по сравнению с мизерными 2,2% в 1796 году.

Более половины американского экспорта с 1815 по 1860 год составлял хлопок. Который был — да и сейчас остаётся — ещё и стратегическим сырьём, основой для получения бездымного пороха и ряда других ВВ. Тот, кто контролировал #экспорт хлопка, фактически контролировал основу тогдашнего ВПК стран-партнёров. Ещё и поэтому многие тогда резко захотели дружить с Америкой.

В 1845 году хлопковые плантаторы Южной Каролины считали: «почти половина населения Европы не владеет такой удобной вещью, как хлопковая рубашка», представляя собой «нетронутый рынок и открывая всё больше возможностей для наших предприятий». Как следствие, американским фермерам удалось стать крупнейшими производителями важного товара индустриальной эпохи. Их гигантские плантации поставляли материал для одежды половины цивилизованного мира. С появлением потока выращенного рабами в США хлопка стоимость готового продукта упала, что сделало одежду и простыни доступными всё более широкому рынку. А также предоставило колоссальные возможности для перевооружения армий.

Именно за счёт хлопка и рабов произошло первоначальное возвышение экономики США в мире. Американская стала играть настолько важную роль в развитых странах, что один немецкий экономист заметил: «Исчезновение американского Севера или Запада было бы менее значимым для всего мира, чем устранение Юга». И мир хлопка, который до 1780 года состоял в основном из рассеянных региональных и местных сетей, теперь всё в большей степени становился одной глобальной матрицей с единым центром.

И рабство в США стало его основой.

Эта #история — не о том, что «и эти люди запрещают нам ковыряться в носу!». Она, скорее, о том, что далеко не белоснежные страницы есть у каждой страны, будь на её гербе хоть двуглавый орёл, хоть белоголовый орлан. И надо ли в этой грязи копаться сегодня, пытаясь уличить оппонента в чём-то «нехорошем»?

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