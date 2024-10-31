 

Рупор кремлевской пропаганды: Мы могли бы захватить АЭС, но не хотели

31.10.2024, 5:30, Разное
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"Россия думает, что очень сильна, но если бы мы захотели захватить их атомную станцию, мы бы это сделали. Мы могли бы это сделать, но никогда не хотели этого" (с) Зеленский

Когда основной план операции провалился и приходится делать вид, что не очень то и хотелось.

По той же логике:

1. Мы могли прорваться к Токмаку в 2023, но никогда не хотели этого.
2. Мы могли прорваться в Крым, но никогда не хотели этого.
3.. Мы могли удержать Селидово (Авдеевку, Угледар, Украинск….нужное подчеркнуть), но никогда не хотели этого.
4. Мы могли выиграть войну у России, но никогда не хотели этого.

В общем, вы поняли схему, по которой можно оправдывать собственные неудачи. Правда эффективность такой схемы оправданий представляется сомнительной, так что не надо такое повторять в реальной жизни. Иначе вам будут говорить "Фу, ты прямо как Зеленский".

Источник: Colonel Cassad


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