 

Рупор кремлевской пропаганды: “Мемориальщики” против Сталина в Вологде

31.10.2024, 3:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

"Мемориальщики" против Сталина в Вологде

Если помните, то в первой половине октября писал (https://t.me/boris_rozhin/140424), что в Вологде с подачи губернатора области Филимонова будет установлен памятник Сталину, а также планируется установка памятника Ивану Грозному.

Так вот, оказывается местные недобитки из "Мемориала" организовали сбор подписей против установки памятника Сталину. Возглавляет компанию Иван Джуха, ранее связанный с закрытой в РФ подрывной организацией "Мемориал".

Персонаж с 90х годов занимается раскручиванием темы обвинений СССР в этнических чистках против греков. Чем он собственно с 90х годов до недавнего закрытия "Мемориала" и занимался.
"Мемориал" у нас закрыли, но лица с ним связанные никуда не делись. Теперь пытаются гадить по мелкому. При этом персонаж находится в мейнстриме (https://www.sibreal.org/a/kak-rossiyskie-vlasti-unichtozhayut-pamyat-o-prestupleniyah-stalinizma/33179163.html) ЦРУшной помойки "Радио Свобода",
Также пытался примазаться к известному "Мемориальному" фейку про Сандормох, в рамках которого силовики приземлили на нары пару педофилов из "Мемориала".

Собственно, боец с фронта (позывной "Грач") верно призывает правильно относиться к своей истории. Ну а к этой публике присмотреться повнимательней. Для губернатора области данная ситуация отличный повод показать, что времена, когда иностранные агенты занимались поливанием грязью нашей истории – прошли.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.10 / Мнение «аналитика»: О секретной директиве Зеленского… Скоро — всё?

31.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Голосование в ООН за снятие санкций США против Кубы

31.10 / Мнение: Причина СВО – провал российских рыночных реформ

31.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Пророссийские силы захватили власть насильственным путем

30.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Флаг в Курахово

30.10 / Мнение: ТАЙМКОДЫ психологического стрима

30.10 / Мнение: Американцы против демократии: избиратели, айтишники и соглядатаи

30.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Французская хуцпа

30.10 / Мнение: Почем билеты на шоу?

30.10 / Приобщение к здоровому питанию через красоту: как украсить полезную еду, чтобы ребенок хорошо ел

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика