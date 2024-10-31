Рупор кремлевской пропаганды: “Мемориальщики” против Сталина в Вологде

"Мемориальщики" против Сталина в Вологде

Если помните, то в первой половине октября писал (https://t.me/boris_rozhin/140424), что в Вологде с подачи губернатора области Филимонова будет установлен памятник Сталину, а также планируется установка памятника Ивану Грозному.

Так вот, оказывается местные недобитки из "Мемориала" организовали сбор подписей против установки памятника Сталину. Возглавляет компанию Иван Джуха, ранее связанный с закрытой в РФ подрывной организацией "Мемориал".

Персонаж с 90х годов занимается раскручиванием темы обвинений СССР в этнических чистках против греков. Чем он собственно с 90х годов до недавнего закрытия "Мемориала" и занимался.

"Мемориал" у нас закрыли, но лица с ним связанные никуда не делись. Теперь пытаются гадить по мелкому. При этом персонаж находится в мейнстриме (https://www.sibreal.org/a/kak-rossiyskie-vlasti-unichtozhayut-pamyat-o-prestupleniyah-stalinizma/33179163.html) ЦРУшной помойки "Радио Свобода",

Также пытался примазаться к известному "Мемориальному" фейку про Сандормох, в рамках которого силовики приземлили на нары пару педофилов из "Мемориала".

Собственно, боец с фронта (позывной "Грач") верно призывает правильно относиться к своей истории. Ну а к этой публике присмотреться повнимательней. Для губернатора области данная ситуация отличный повод показать, что времена, когда иностранные агенты занимались поливанием грязью нашей истории – прошли.

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