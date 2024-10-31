 

Янковский высказался о внезапном переносе сериала “Преступление и наказание” на неизвестную дату

31.10.2024, 3:40, Новости дня
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Однако, как оказалось, показ не состоялся, и надежды поклонников на просмотр в среду, 29-го числа, также не оправдались. Причиной задержки, как сообщает “Кинопоиск”, стали технические проблемы. По слухам, одной из причин могли стать слишком жесткие сцены с участием Ивана Янковского. Однако официального подтверждения этой информации от онлайн-кинотеатра не поступило.

В своем обращении к зрителям платформа сообщила: “С субботы вы наблюдаете за марафоном переносов нашего нового сериала по Достоевскому. Мы переносим, но не отменяем старт „Преступления и наказания“. Дату назовем позже. Есть моменты, которые потребовали больше времени, чем мы предполагали”. Команда “Кинопоиска” выразила благодарность зрителям за понимание и терпение, а также отметила важность работы всей съемочной группы.

30 октября, в свой день рождения, Иван Янковский прокомментировал ситуацию. Он призвал поклонников верить в лучшее и добавил: “Не переживайте, все как-то решится. Жизнь — это путешествие, а не пункт назначения”. Актеру исполнилось 34 года, и он с оптимизмом смотрит в будущее.

Янковский исполнил главную роль Родиона Раскольникова в сериале режиссера Владимира Мирзоева. По его признанию, процесс перевоплощения в сложного персонажа оказался непростым. “Во время съемок я постоянно находился в напряжении. Я специально создавал себе стрессовые ситуации и пил много эспрессо, чтобы поддерживать нужное состояние”, — делился актер. Он также искал вдохновение в искусстве и литературе, и его выбор пал на Эдварда Мунка, чьи картины помогли ему глубже понять внутренний мир Достоевского.


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