Мнение: Причина СВО – провал российских рыночных реформ



Итоги реформ

Сейчас уже многим пришло в голову подозрение, что вся «эпоха перестроечных рыночных реформ в России» завершилась эпичным провалом. Действительно, как-то трудно поверить, что все грандиозные перемены и реформаторские идеи типа создания на стерильном трупе СССР самой по себе рыночной экономики, освобождения цен, возникновения валютных и товарных бирж, приватизации и акционерных обществ, выборов и свободы прессы – имели своей конечной целью развязывание самой кровавой войны в Европе со времен ВМВ, с тысячами трупов, захватами атомных станций и сносом под корень целых городов. Как говорил в подобных случаях Илья Эренбург, «если это прогресс, то мне хочется выброситься из окна».

Напрашивается мысль, что в самом изначальном замысле была допущена какая-то ошибка. Кажется, в самом процессе возведения здания «новой России» заложен некий просчет – раз в итоге получился какой-то кровожадный монстр вместо мирной и процветающей страны. Однако мало кто осмеливается сделать итоговый вывод, что дело не в какой-то «ошибке в расчетах» – неверной была сама общая идея. Как в пророческом советском анекдоте: «Какие детали ни воруй с этого завода – начинаешь собирать, почему-то всегда автомат Калашникова получается». После развала СССР из хаоса обломков попытались собрать что-то путное и пригодное для жизни; в итоге все равно вышел завод для производства планирующих трехтонных бомб, возле которого мы все в данный момент и обретаемся, слушая несущиеся из всех репродукторов призывы считать ЭТО своей «родиной». Что же было сделано не так? В чем мы ошиблись?!

В поисках ответа будем ориентироваться не на теоретиков и «экспертов», а, как положено, на народ. Удивительно четкий индикатор «народного» отношения к «успеху рыночных реформ», подаренный нам СВО – готовность населения идти умирать за деньги. Если население достаточно массово соглашается сыграть в «русскую рулетку» – это ответ и на то, насколько высоко население оценивает свой текущий уровень благосостояния, и то, насколько ему радужными представляются перспективы обычной мирной жизни, и то, насколько доступными видятся возможности так называемого «честного заработка». Наконец, до какой степени это население вообще ценит собственную жизнь в своей стране. Все оценки выходят низкими, другими словами, с точки зрения народонаселения итоги реформы воспринимаются как неудовлетворительные. Именно ПОЭТОМУ население РФ настолько охотно отправилось «на войну». Реформированная Россия собственное население России не впечатлила. Рыночные реформы провалились. Если бы это было не так – «раскрутить» население на участие в войне едва ли бы оказалось столь простым делом.

Странно, что вся наша «оппозиция» до сих пор так и не поставила перед собой вопрос – в чем причина провала? Какая задача не решена? Хотя в общем-то нетрудно определить, ГДЕ не получилось. Откуда идет наибольший поток «добровольцев» на СВО – там, видимо, и есть самые «болевые точки». Приходилось слышать, что более всего «добровольцев» для СВО дали Тыва, Читинская область. Словом – Южная Сибирь. Попросту говоря, чуть ли не самые «депрессивные» регионы страны. Ответ, видимо, надо искать в этом. Во всем своем процессе реформации Россия провалилась, очевидно, в главном – в своем региональном развитии. За все время у нас ведь так и не возникло ни одной какой-то «точки роста», ни одного «нового региона», в котором люди захотели бы жить. За исключением разве что Кубани, Черноморского побережья и новозахваченного Крыма. То есть мест, куда и так всегда шел в нашей в стране миграционный поток. Однако никакие фрукты Кубани не смогли перебить привлекательность Центра, стремление жителей РФ перебираться «поближе к Москве». В России только год от году росло количество так называемых «дотационных» областей, и всё уменьшалось число «регионов-доноров». Итог всей рыночной реформации РФ известен: 9 регионов-доноров (Москва, Мособласть, Санкт-Питербург, Ленинградская область, ХМАО, ЯНАО, Татарстан), которые и кормят все остальные 72 региона. Схема по общему мнению является уродливой и несправедливой, однако никаких реальных попыток как-то ее изменить никогда не делалось. Сейчас она уже воспринимается как будто некая «данная от века», и никакой другой в России и не может быть. 72 «недоразвитых» региона, которых по своей доброте должна кормить лучезарная и непрерывно хорошеющая Москва – центр всей российской науки, культуры, искусства и всего, что только есть по-настоящему ценного и хорошего в России, включая и все русские деньги, и, конечно, человеческий капитал.

Вопрос, который напрашивается: а стоило ли разваливать нежизнеспособный СССР, чтобы получить в итоге нынешнего гидроцефала, с огромной головой и рахитичными ручками-ножками? Народ ведь не обманешь. Людям постоянно рассказывали, как «Россия богатеет», «Россия развивается», «всюду жизнь привольна и широка», Россия поставила поставила очередной рекорд по количеству своих жителей в рейтинге ФоРБС», по числу миллиардеров на 100 тысяч жителей Россия догоняет Америку!» – но жители «глубинки» видели одно: их города и их республики не богатели. Не становились заманчивыми для переезда. У них не возникали новые производства, университеты, культурные центры, киностудии. Нет – из глубинки все бежали.

И так – 30 лет подряд в статусе «дотационных». На протяжении жизни целого поколения. Всё течет – и ничего не меняется. НИЧТО на территории России не превратилось в нечто заманчивое для жизни – при всех рыночных преобразованиях. В какой город России рвутся переехать жить москвичи? – абсурдный вопрос.

Если мы будем искать ответ на вопрос – что породило СВО? – то ответ «это плод рыночных реформ» будет недалек от истины. Единственный реальный тренд в миграционных процессах страны, если не иметь в виду чеховское «в Москву!» – это движение «на ЮГ!» То есть движение «на Украину!» было вполне предсказуемо.

И самое страшное во всем этом: никакого «рыночного импульса» для «развития глубинки», той же «Южной Сибири» всем российским реформаторам придумать не получилось. Несмотря на все программы и призывы, никаких РЕАЛЬНЫХ новых производств, способных вдохнуть новую экономическую жизнь во все эти наши отдаленные территории, за 30 лет так и не удалось запустить. Они будут «вечно на дотациях»? Но так же, наверно, невозможно. Или в России «рыночный ответ» так и должен звучать – Чита и Челябинск НЕ НУЖНЫ? Там якобы не нужны большие города и большое население – потому что им там тупо нечего делать, они не смогут, без помощи Федерального Центра, там самих себя содержать?

Россия провалилась интеллектуально: у нас так и не смогли придумать, как запустить в самостоятельное плавание все свои захапанные – и заселенные нами! – Большие Окраины. Население это почувствовало – всю зыбкость своего существования ТАМ. На стылом Севере в снегах. И у него есть свое решение – валить оттуда на ЮГ. Пусть даже ценой войны и крови. «Там тепло. Там яблоки».