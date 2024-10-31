 

Рупор кремлевской пропаганды: Пророссийские силы захватили власть насильственным путем

31.10.2024, 0:30, Разное
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Я как-то пропустил момент, когда "Грузинская мечта" силой захватила власть. А то мне по наивности казалось, что она пришла к власти через выборы и потом неесколько раз эти самые выборы на демократических голосованиях (в том числе признанных на Западе) выигрывала. А "демократические силы света" на этих выборах проигрывали. Теперь весь "грузинский демократический процесс" последних 10 лет это оказывается фиговый листочек. Вот такие уроки демократии. Все из-за России, но ничего доказывать мы не будем.

PS. Вялые протесты в Тбилиси продолжались и вчера вечером, но пока что все как-то слабовато. Без крови и захвата административного квартала власть вряд ли смогут взять.

Источник: Colonel Cassad


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