Рупор кремлевской пропаганды: Пророссийские силы захватили власть насильственным путем

Я как-то пропустил момент, когда "Грузинская мечта" силой захватила власть. А то мне по наивности казалось, что она пришла к власти через выборы и потом неесколько раз эти самые выборы на демократических голосованиях (в том числе признанных на Западе) выигрывала. А "демократические силы света" на этих выборах проигрывали. Теперь весь "грузинский демократический процесс" последних 10 лет это оказывается фиговый листочек. Вот такие уроки демократии. Все из-за России, но ничего доказывать мы не будем.

PS. Вялые протесты в Тбилиси продолжались и вчера вечером, но пока что все как-то слабовато. Без крови и захвата административного квартала власть вряд ли смогут взять.

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