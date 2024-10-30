Рупор кремлевской пропаганды: Флаг в Курахово

Часть Кураховки ожидаемо перешла под контроль российских войск.

В ближайшее время должна быть полностью освобождена.

Противник будет отползать вдоль Кураховского водохранилища.

После занятия Кураховки и освобождения Новоселидовки ВС РФ очевидно постараются занять перед штурмом самого Курахово северный берег Кураховского водохранилища.

В самом Курахово бои сейчас идут на восточных окраинах. Фронт приближается к городу также с юго-востока и юга. Кроме того, у ВС РФ есть опция прорыва к ключевой трассе на Курахово в районе Константинополя. Противник сейчас там спешно укрепляет оборону. Кураховский выступ в ближайший месяц будет весьма подвижным и событийным.

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