 

Рупор кремлевской пропаганды: Флаг в Курахово

30.10.2024, 22:50, Разное
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Часть Кураховки ожидаемо перешла под контроль российских войск.
В ближайшее время должна быть полностью освобождена.
Противник будет отползать вдоль Кураховского водохранилища.

После занятия Кураховки и освобождения Новоселидовки ВС РФ очевидно постараются занять перед штурмом самого Курахово северный берег Кураховского водохранилища.
В самом Курахово бои сейчас идут на восточных окраинах. Фронт приближается к городу также с юго-востока и юга. Кроме того, у ВС РФ есть опция прорыва к ключевой трассе на Курахово в районе Константинополя. Противник сейчас там спешно укрепляет оборону. Кураховский выступ в ближайший месяц будет весьма подвижным и событийным.

Источник: Colonel Cassad


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