Мнение: Американцы против демократии: избиратели, айтишники и соглядатаи

1. Половина американцев не верит в современную американскую демократию, а две трети американцев не доверяет современной американской власти (ссылка):



Демократический строй в США как не представляющий интересы народа видят 45 процентов американцев, в то время как в обратное утверждение верят 49 процентов. Такие данные приводятся в опросе газеты New York Times и социологов из Siena College, передает РИА Новости.

Согласно полученным данным, большинство жителей США считают, что их правительство работает только в личных интересах и интересах элиты. Такое мнение выразили 62 процента респондентов, а 33 процента считает, что американское правительство работает во благо народа и страны.

За большие изменения в политической и экономической системе США высказались 51 процент опрошенных. За незначительные изменения выступают 38 процентов, а за ее полное уничтожение — 7 процентов.

Кроме того, американцы с недоверием относятся к мейнстрим СМИ — 55 процентов считают, что они имеют плохое влияние на демократию. Нейтральными для демократии ведущие СМИ назвали 21 процент опрошенных и такой же процент высказался за их позитивное влияние на демократию.

Интересно, верят ли в демократию в России? Подозреваю, что не особо. Но, знаете, у Нильса Бора над дверью висела подкова, хотя он и был физиком, причём совершенно не суеверным. Как объяснял друзьям Нильс Бор, он слышал, что подкова работает независимо от того, веришь ты в неё, или нет.

2. Глубинарии всё же сумели довести до бунта робких владельцев айти-гигантов. Они так долго и красочно угрожали айтишникам, что будут их мочить, что айтишники решили сменить флаг. Цукерберг недавно уже воткнул нож в спину Демпартии, публично рассказав, что его заставляли цензурировать Фейсбук в пользу Байдена. Теперь вот Демпартии отказался помогать и Джефф Безос, владелец Амазона. Он официально сделал принадлежащее ему крупное издание Вашингтон Пост из «демократического» нейтральным (ссылка):



Как вы наверное слышали, Джеф Безос «притормозил» редакцию Washington Post (которую он выкупил в 2013 году за $250 млн) и потребовал «объективного» освещения выборов, то есть, по сути, предложил «не топить за Камалу». Далее скандал, «Джефф Безос покончил с поддержкой Камалы Харрис со стороны Washington Post» (СNBC), редакция в ярости и все дела.

Стивен Кинг публикует твит о том, что отменил подписку на Washington Post, типа, вот такой вот протест. Раньше он также демонстративно отказывался платить 8 баксов Илону Маску за галочку в Х.

Ему в ответ [указывают], что, мол, подписка на Вашингтон Пост это понятно, но, может, все [свои] книжки уберешь из Амазон? А? А? Что насчет настоящего ущерба?

Очевидно, ничего. Все уже всё поняли, и мыши побежали на правильную сторону истории. Сейчас надо просто отработать контракты и дождаться непосредственно поражения на выборах.

Не стоило всё же номенклатурщикам из Демпартии наезжать на GOOGLE (и потенциально целиться в NVIDIA и прочий AMAZON) с криками «мы здесь власть, капиталисты [на колени], ну не будете же вы поддерживать Трампа, а то мы вас объявим плохими мальчиками».

Ящерица Цукерберг перебежал первым… хотя, самым первым был Маск, но тот вообще самый хитрый из людей.

Ну, с Илоном Маском всё понятно — после того как демократы кастрировали одного из его сыновей, борьба против глубинариев стала для него личным делом. Что касается прочих американских айти-олигархов, то их, полагаю, сподвигло на бунт заточение Павла Дурова. Они поняли, что если Камала победит, им ровно так же светит или тюрьма, или ограбление, или и то, и другое одновременно.

3. Демократам в США должно быть особенно обидно терять поддержку айти-корпораций именно сейчас, когда технологии позволяют уже установить за гражданами тотальную слежку и тотальный цифровой контроль (ссылка):

Основатель и председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон заявил СМИ, что глобальная система наблюдения на базе ИИ может гарантировать «наилучшее поведение граждан» и сможет обеспечить контроль над непослушным населением в отдельных странах.

Эллисон считает, что автономные дроны смогут обеспечить не только сопровождение нарушителей, но и постоянное слежение вкупе с другими ИИ средствами, за гражданами, чьё поведение является незаконным или может считаться угрожающим для законопослушных людей.

По мнению Эллисона, нас ждёт такое будущее:

– ИИ будет использоваться в будущем для постоянного наблюдения и анализа обширных систем наблюдения, таких как камеры безопасности, полицейские нательные камеры, камеры дверных звонков и камеры на приборной панели автомобилей;

– все будут под надзором, включая полицейских;

– если возникнет проблема, ИИ сообщит об этой проблеме и сообщит об этом соответствующему лицу для предотвращения нарушения закона;

– граждане будут вести себя наилучшим образом, потому что ИИ будет постоянно контролировать,записывать и сообщать обо всём, что происходит вокруг;

– беспилотники с искусственным интеллектом заменят полицейские машины в высокоскоростных погонях.

«Вы просто заставляете дрон следовать за машиной. Это очень просто в эпоху автономных беспилотников», — пояснил Эллисон. Он не уточнил, будут ли эти беспилотники транслировать погони в новостях по сети.