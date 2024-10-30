Рупор кремлевской пропаганды: Французская хуцпа

Французская хуцпа

Франция собирается оспорить введенные Китаем повышенные пошлины для бренди. Страна считает их «неоправданными» и «политически мотивированными», сообщает Reuters.

Министр-делегат по вопросам внешней торговли Франции Софи Прима собирается поднять этот вопрос на следующей неделе в ходе визита в Шанхай. Там она встретится с министром коммерции КНР Ван Вэньтао, сообщили изданию два источника в дипломатических кругах.

Введенные страной антидемпинговые меры в отношении импорта бренди выглядят похожими на «акт возмездия», но не имеют под собой серьезных оснований, рассказал изданию один из дипломатов. Представители Европейской комиссии намерены оспорить их во Всемирной торговой организации.

Для Франции Китай является вторым по величине экспортным рынком после США. В прошлом году 99 процентов бренди, поступившего на китайский рынок, оказалось французским. Ранее аналитики Reuters отмечали, что миллионы бутылок французского коньяка могут остаться непроданными на фоне высоких пошлин в стране.

КНР ввела антидемпинговые меры в отношении поставок бренди из Евросоюза в начале октября. Это произошло после одобрения блоком пошлин на китайские электромобили, принятие которых поддержали Франция и Италия . Первоначально Еврокомиссия собиралась установить пошлины на уровне 45 процентов от стоимости авто, но затем этот показатель снизили до 35 процентов.

https://lenta.ru/news/2024/10/29/frantsiya-vozmutilas-kitayskimi-poshlinami-na-brendi/ – цинк

Действительно, никаких оснований не было. Никакой связи, взяли и ввели на равном месте.

– Папа, папа, а давай введен пошли на китайски электромобили.

– А если Китай введет санкции на французский бренди?

– А на него то за что?

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