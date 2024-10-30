Мнение: Почем билеты на шоу?

В Америке уже через 6 дней – выборы. Причем исход представляется однозначным, если судить по предвыборным опросам – Трамп лидирует с отрывом, Камала пролетает со свистом, как фанера над Парижем. Можно ли по всему этому сделать вывод, что впереди нет ничего интересного, всё уж и так понятно?

Ни в коем случае! Наоборот, интрига вырастает до максимума. Если “демократы” проигрывают – до какой степени они готовы пойти до конца? Ведь, положа руку на сердце, и у Байдена в 2020 году не было абсолютно никаких шансов против Трампа. Байден был – сенильный старик, вылезший откуда-то из-под шконки, не имеющий ни авторитета, ни каких-то прорывных идей, ни популярности в стране. Трамп был действующий президент, имеющий за плечами достаточно успешный первый срок, с минимальной инфляцией и умеренной безработицей, успешной внешней политикой (ни одной затеянной войны!), “соглашениями Авраама” и в прекрасной форме. Понятно, что исход выборов 2020 года был ясен. Единственный шанс “в пользу Байдена” был – “эпидемия ковида”, которая могла существенно замутить воду и сломать расклады по политической ситуации в стране.

Поэтому в выборах 2020 “демократы” сумели сыграть на этом своем ШАНСЕ, запустили “почтовое голосование” и, за счет вбросов дополнительных мешков с “почтовыми бюллетенями”, переломили голосование в свою пользу.

Сейчас, однако, ковида нет. На чем же сыграть тем, кто хочет пропихнуть Камалу? Что они придумают? Я верю в Барака Обаму – он человек творческий и, судя по 2020 году, абсолютно беспринципный. Какую “фишку” они замутят через 6 дней? Очень интересно! Думаю, нас ждут самые интересные и непредсказуемые выборы в истории США! Запасаемся попкорном и ждем. Вообще удитвительно, что на трансляции с американских избирательных участков не будут продавать билеты. Я бы заплатил.