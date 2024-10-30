Приобщение к здоровому питанию через красоту: как украсить полезную еду, чтобы ребенок хорошо ел

Здоровое питание очень важно для детей. Оно обязательно включает в себя овощи и фрукты. Но нередко ребенок отказывается их есть. В этом случае вы можете попробовать приобщить его к здоровой пище через красивое оформление блюд. Мы расскажем, как украсить полезную еду, чтобы ребенок хорошо ел.

Медвежонок на рисовом пудинге

Создайте забавную мордочку медвежонка на рисовом пудинге или каше. Вам понадобится киви, банан и черника. Хорошо вымойте и очистите плоды.

Сделайте уши медвежонка из половинок киви. Для глаз используйте кружочки банана, а для зрачков – чернику. Создайте рот из ломтика киви и одной ягоды.

Таким же образом вы можете украсить кашу из овсяных хлопьев. Это блюдо отлично сочетается с ягодами и фруктами.

Бутерброд в виде птицы

Дополните бутерброд полезными фруктами и ягодами и соберите из ингредиентов птицу, сидящую на ветке. Такая необычная подача традиционной закуски понравится вашему ребенку.

Сделайте тело птицы из ломтика хлеба со сливочным сыром. Сделайте крылья, хвост и хохолок из ломтиков клубники, а дольки мандарина или апельсина используйте для клюва и лапок.

В завершение создайте ветку из соленых палочек и листья из кусочков киви.

Рак из фруктов и ягод

Для воплощения этой идеи вам потребуется некоторый опыт в оформлении блюд и нарезке плодов. Создайте рака из темно-красного яблока, черники и клубники. Для глаз возьмите белое сахарное драже. Украсьте блюдо звездочками из клубники.

Панда из мандаринов

Сделайте фигурку панды из долек мандарина. Для создания носа используйте сухофрукты темного цвета. Положите фигурку на блин, свернутый в виде полумесяца.

Мандариновая панда очень проста в создании. Вы можете привлечь ребенка к оформлению блюда.

Кролик из киви

Сделайте из ломтиков киви фигурку кролика. Для создания деталей используйте маленькие кусочки моркови, белое сахарное драже, а также посыпку для десертов в виде розовых сердечек.

Фруктовый контейнер

Детям требуется в день около трех горстей овощей и двух горстей фруктов. Вы можете взять это количество плодов, сделать из них красочные фигурки и разложить в отсеки контейнера для еды.

Лучше всего брать контейнер с тремя отделениями. Это поможет вам создать порции, которые ваш ребенок будет есть на завтрак, обед и ужин.

Совенок из киви и орехов

Сделайте из блина или густой каши туловище совенка. Создайте крылышки из кусочков яблок, а глаза – из кружочков киви. Для остальных деталей используйте ядра орехов.

Заяц из яблок

Если у вас есть некоторый опыт в красивой нарезке фруктов, то вы можете создать целую картину на блюде, как на фото выше. Для этого вам понадобится широкая тарелка. Расположите на ней фигурку зайца из зеленых яблок с деталями из зелени и клубники.

Дополните “картину” морковью, виноградинами в виде цветков, черникой, а также забавными мордочками из плодов желтого цвета или ломтиков твердого сыра. Сверху добавьте “облачка” из густого йогурта.

Панда в овощах и зелени

Это еще одна идея изготовления фигурки панды. Вы можете создать тело и голову из любого округлого овоща или фрукта, а затем обвалять в кокосовой стружке. Для глаз, ушей и лап используйте темные оливки или черный виноград.

Положите панду в яркий контейнер для еды и дополните фигурками из овощей и зеленью.