“Госуслуги” порекомендовали перенос почты с Gmail на иные платформы

Пользователи портала «Госуслуги» получили рассылку с предложением заменить привязанный почтовый адрес Gmail на отечественный. Это связано с ограничениями, введенными Google на использование СМС-подтверждения для новых аккаунтов, что может повлиять на работу функции подтверждения и для существующих.

В качестве альтернативы предлагается использовать другие почтовые сервисы, в том числе VK Xmail.

Снижение количества отправленных в Россию сообщений Google отмечает и Минцифры. Существует вероятность блокировки в РФ Google Drive, Gmail и других сервисов американской корпорацией, что может привести к проблемам с получением уведомлений от банковских приложений.