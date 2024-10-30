 

“Госуслуги” порекомендовали перенос почты с Gmail на иные платформы

30.10.2024, 20:30, Разное
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Пользователи портала «Госуслуги» получили рассылку с предложением заменить привязанный почтовый адрес Gmail на отечественный. Это связано с ограничениями, введенными Google на использование СМС-подтверждения для новых аккаунтов, что может повлиять на работу функции подтверждения и для существующих.

В качестве альтернативы предлагается использовать другие почтовые сервисы, в том числе VK Xmail.

Снижение количества отправленных в Россию сообщений Google отмечает и Минцифры. Существует вероятность блокировки в РФ Google Drive, Gmail и других сервисов американской корпорацией, что может привести к проблемам с получением уведомлений от банковских приложений.


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