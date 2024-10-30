Мнение: Универсальная еда, зелёный каннибализм, откажется ли Британия от мяса и молока

1. Учёные не оставляют попыток удешевить производство питательного хрючева — теперь они пытаются генетически модифицировать помидоры таким образом, чтобы они питались не солнечным светом, а уксусом (ссылка). Конечный план такой: огромное многоэтажное здание, в лотках сидят помидоры, грибы и батат, везде полная темнота. В лотки медленно капает уксус, из которого растения извлекают энергию для роста. Изредка раздаются гулкие шаги техников в белых халатах и с шахтёрскими фонариками на головах — это ремонтная служба реагирует на тревожный сигнал с датчиков и идёт устранять сбой.



Напомню, что нужное человеку количество калорий содержится в стакане бензина. Если бы мы умели питаться бензином, мы могли бы питаться на 300 рублей в месяц. Неплохая экономия, на мой взгляд — и технически её вполне реально достичь способами типа того, которым идут учёные из текста выше.



Раздражает меня во всём этом одно. Казалось бы, Запад напал на нас в 2022 году, мы практически официально находимся в состоянии тёплой войны. Почему же журналисты до сих пор бездумно перепечатывают деструктивную западную ересь про «углеродный след»? Может, пора уже принять на этот счёт какой-нибудь закон?

2. Их нравы (ссылка):



Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти… По его мнению, употребление в пищу мяса человека, полученного из трупов, могло бы помочь спасти человечество, если бы мировое сообщество обратилось к этой идее.

Аргумент Содерлунда о каннибализме был главным и центральным во время дискуссии “Можете ли вы представить себе, как есть человеческую плоть?” “Консервативные” табу против каннибализма, по его словам, со временем могут измениться, если люди попробуют это новое блюдо.

На мероприятии, в частности, обсуждался вопрос, является ли каннибализм решением проблемы продовольственной устойчивости в будущем.

На вопрос во время интервью после беседы, готов ли он лично пробовать человеческую плоть, Содерлунд сказал, что он открыт для этой идеи.

Я ни секунды не сомневался, что шведский профессор «открыт для новых идей». Моё мнение о шведах не изменилось.

С другой стороны, ничего принципиально нового его идее нет. Сценарий поставленного на поток каннибализма – переработки трупов в питательную смесь – является частью некоторых известных антиутопий, например, мрачно-готического мира Вархаммер 40’000.

3. Власти Великобритании официально склоняют подданных к жёсткому вегетарианству (ссылка):

Правительственный комитет Великобритании по контролю за климатом призвал население отказаться от мяса и молока ради экологии. Об этом пишет газета The Telegraph.

Жители Соединенного королевства должны сократить потребление этой продукции на 50 процентов, в идеальном сценарии ее производство сократиться вдвое к 2050 году.

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В связи с этим правительство рассмотрит предложения по сокращению поголовья крупного рогатого скота и овец. Председатель комитета Пирс Форстер допустил, что в Великобритании будут урезаны субсидии для фермеров, повысятся налоги на продукцию животноводства и сократится ее реклама.

Звучит логично: всё возрастающая доля современных британцев является выходцами из Индии (Пакистана, Бангладеш) и Африки – регионов, где к мясной диете население непривычно. С другой стороны, отказ от мяса — это как-то жестковато, даже для Запада. Пусть лучше переходят на мясо и молоко из насекомых — вкус почти тот же, а вреда для экологии и для кошельков элитариев значительно меньше.