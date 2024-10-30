Умер ишак, которого Ходжа Насреддин обещал научить читать

Известный трэвел-блогер Ходжа Насреддин опубликовал в своём Telegram-канале сообщение о безвременной кончине своего ишака, который неизменно сопровождал путешественника во всех его поездках последние два десятилетия.

По предварительным данным, причиной смерти животного стал перенесённый в начале 2024 года коронавирус – последние полгода осёл находился в немецкой клинике, где проходил реабилитацию

«С прискорбием сообщаю, что вчера умер мой верный спутник и друг. Многим он стал известен после того, как я поклялся научить его читать. К сожалению, не успел, грамотным он так и не стал», – написал Насреддин.

В ближайшее время блогер планирует провести кастинг новых ишаков в свою команду, которые будут набраны по итогам зрительского голосования. Согласно требованиям Насреддина, животное должно «быть умным, красивым и добрым», а также готовым к частым поездкам и ненормированному рабочему дню.

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