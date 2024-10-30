 

МегаФон: Продажи антивирусов в России резко возросли в 2024 году

30.10.2024, 18:55, Разное
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В 2024 году россияне продемонстрировали повышенный спрос на антивирусное программное обеспечение и защитные сервисы. За первые девять месяцев спрос вырос на впечатляющие 81% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, как рассказали представители “МегаФона”.

Примечательно, что хотя рост в розничных магазинах составил скромные 16%, продажи через личный кабинет и мобильное приложение оператора резко возросли, в два раза превысив прошлогодние показатели. Эта тенденция обусловлена стремлением пользователей приобретать долгосрочные лицензии на антивирусные продукты, обеспечивая тем самым последовательную защиту своих устройств.

Помимо этого, эксперты указывают на еще один фактор, способствующий росту спроса на защитные решения: рост числа киберугроз. Статистика показывает, что в 2024 году около 57% российских пользователей столкнулись с различными формами кибернетических опасностей.

Эксперт по потребительскому рынку “Лаборатории Касперского” подчеркивает важность заботы о безопасности данных, сочетая как технические, так и нетехнические подходы в условиях растущих угроз.


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