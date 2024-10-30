Демократы и республиканцы согласились игнорировать размер госдолга США

Республиканская и Демократическая партии США, по сути, решили не обращать внимания на размеры государственного долга и бюджетного дефицита страны, пишет газета Wall Street Journal (WSJ).

Согласно прогнозам Международного валютного фонда, к концу 2024 года уровень государственного долга США может достичь 121% от валового внутреннего продукта, а к 2029 году этот показатель вырастет до 131,7% от ВВП.

Редактор WSJ Джеймс Фриман отмечает, что обе основные политические партии фактически проигнорировали уровень долга, который не наблюдался со времен Второй мировой войны, а также огромный годовой дефицит при отсутствии каких-либо чрезвычайных обстоятельств в стране. По его словам, победитель предстоящих президентских выборов будет вынужден тратить значительно меньше, чем обещал во время предвыборной кампании.

Ранее сообщалось, что в период президентства Джо Байдена США продолжили терять свою долю на мировом рынке. Ожидается, что она снизится до 10,53%. Эксперты отмечают, что с приходом к власти Байдена вклад страны в глобальную торговлю продолжил сокращаться. За первый год его президентства доля США уменьшилась на 0,34 процентного пункта, несмотря на увеличение объема торговли до 4,7 триллиона долларов по сравнению с 3,8 триллиона годом ранее.