Toyota представила свое видение микро-кемперов будущего

Японский микро-кемпер Kayoibako от Toyota длиной всего 4 метра продемонстрировал будущее доступного микрожилья и персонального транспорта.

Kayoibako — это не просто автомобиль, а платформа для индивидуальной настройки. Модульная конструкция позволяет легко трансформировать его в кемпер, грузовой фургон, мобильный магазин и даже шаттл. Электрическая силовая установка и программно-управляемая архитектура открывают обширные возможности для персонализации.

Внутреннее пространство Kayoibako весьма просторное и функциональное. Благодаря отсутствию стандартных сидений (кроме водительского) и компактной силовой установке, внутри фургона легко размещается двуспальная кровать и все необходимое для комфортного проживания.

Toyota уже продемонстрировала несколько вариантов использования Kayoibako, включая кемпер с полным набором снаряжения и мобильный магазин. Благодаря собственному программному обеспечению Kayoibako может быть адаптирован к любым потребностям.

Хотя Kayoibako пока существует только в концептуальном варианте, Toyota уже начала разрабатывать автомобили с аналогичной функциональностью на базе пикапа Hilux Champ. Это говорит о том, что японский автогигант делает ставку на модульные и универсальные автомобили.

Источник — Toyota