 

В Омске запустят производство фиолетового хлеба

30.10.2024, 16:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Изображение иллюстративное

В Омском аграрном университете им. Столыпина создали необычный сорт злака фиолетового оттенка, имеющего ряд «фруктовых» свойств. Теперь в ОмГАУ готовятся к запуску массовой выпечки на его основе обогащенного хлеба такого же необычного оттенка. Первыми его начнут получать социальные учреждения.

Такой злак и хлеб из него отличаются наличием большого количества антоцианов, которые представляют собой натуральные антиоксиданты и из-за которых он имеет такой необычный оттенок.

Стоит отметить, что этими работами в ОмГАУ занимались не один год и в своих исследованиях ученые выяснили, что фиолетовые цвета наиболее выраженно содержат фруктовые свойства. Причем такой пигмент способны содержать морковь, салат и картофель, но первоначально специалисты решили обратить внимание на зерно, так как фрукты с овощами человек употребляет реже, чем хлеб.

Фото: ОмГАУ

Как отмечают в ОмГАУ, обогащенный хлеб и другие продукты не являются лекарством, а выполняют роль достаточно эффективного способа профилактики самых разных заболеваний, связанных с сердцем, сосудами, ЖКТ и даже с онкологией.

Выведенный омскими учеными сорт фиолетовой зерновой пшеницы уже прописался в Государственном реестре селекционных достижений и на него получен патент. Выращивать злак можно будет в большинстве российских регионов и особые условия для этого не потребуется.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.10 / Мнение: Страх перед будущим

30.10 / В России резко выросло число кибератак с использованием вирусов-шифровальщиков

30.10 / Le Monde: ужесточение санкций против РФ плохо скажется на беднейших странах

30.10 / Полиция задержала банду квадроберов, изображавших белок

30.10 / Мнение: Планета проживёт и без американских фармацевтов

30.10 / Ходченкова появилась в трейлере фильма “Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича”

30.10 / В личной библиотеке Дарвина обнаружено «Житие Обезьяны»

30.10 / Старые дома Шотландии будут обогревать экспериментальными электрообоями

30.10 / В США назвали предпочтительного американского президента для Путина

30.10 / «Перееду в Россию и буду делать LADA TESLA» – Илон Маск пообещал покинуть США в течение 24 часов в случае победы Харрис

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика