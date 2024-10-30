В Омске запустят производство фиолетового хлеба

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В Омском аграрном университете им. Столыпина создали необычный сорт злака фиолетового оттенка, имеющего ряд «фруктовых» свойств. Теперь в ОмГАУ готовятся к запуску массовой выпечки на его основе обогащенного хлеба такого же необычного оттенка. Первыми его начнут получать социальные учреждения.

Такой злак и хлеб из него отличаются наличием большого количества антоцианов, которые представляют собой натуральные антиоксиданты и из-за которых он имеет такой необычный оттенок.

Стоит отметить, что этими работами в ОмГАУ занимались не один год и в своих исследованиях ученые выяснили, что фиолетовые цвета наиболее выраженно содержат фруктовые свойства. Причем такой пигмент способны содержать морковь, салат и картофель, но первоначально специалисты решили обратить внимание на зерно, так как фрукты с овощами человек употребляет реже, чем хлеб.

Фото: ОмГАУ

Как отмечают в ОмГАУ, обогащенный хлеб и другие продукты не являются лекарством, а выполняют роль достаточно эффективного способа профилактики самых разных заболеваний, связанных с сердцем, сосудами, ЖКТ и даже с онкологией.

Выведенный омскими учеными сорт фиолетовой зерновой пшеницы уже прописался в Государственном реестре селекционных достижений и на него получен патент. Выращивать злак можно будет в большинстве российских регионов и особые условия для этого не потребуется.