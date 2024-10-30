Мнение: Страх перед будущим

Очень интересные мысли автора из телеграма по имени Георгий Обломов. Он, судя по его каналу, по роду занятий – ученый-химик. И вот пишет:

“Фантастика 1950-60ых годов обладает особым шармом. Несмотря на некоторые частные «ужасы», показываемые нам писателями той эпохи (планета подземных людей у Азимова, антиутопия Брэдбери), будущее представляется в целом светлым временем, где космические корабли спокойно бороздят просторы космоса, а человечество процветает. Единственный тёмный оттенок в этой яркой картине – её возможная далёкость: «Жаль только – жить в эту пору прекрасную уж не придётся – ни мне, ни тебе». То есть, в будущем всё будет зашибись, оно наступит скоро – надо только подождать. Дело в том, что образ грядущего у моего поколения, поколения Z не имеет с Планетой бурь абсолютно ничего общего.

Я уже давно наблюдаю интересный феномен – всем оптимистам больше 35 лет. Я буквально не знаю ни одного человека моего возраста, который бы считал, что будущее (не его личное, а общее) несёт в себе что-то хорошее. Чувство надвигающейся катастрофы или просто «тяжёлых времён» есть даже у тех, кто над такими вопросами вовсе не задумывается. Причём это распространяется не только на жителей великой и необъятной, но также на моих знакомых и друзей из англосферы и их круг общения. Таким образом, известная строка Некрасова превратилась в «Очень надеюсь, что хотя бы до этого я не доживу».

Причём эта надвигающаяся тьма всегда абсолютно неизбежна. Никто не считает, что она будет вызвана лишь ядерной войной между государствами А и Б, плохими правителями, застоем в науке или какой-то экологической, или техногенной катастрофой. Ядерную войну можно предотвратить, «плохой» государственный строй сменить на “хороший”, экологию можно исправить введением нового законодательства, а застой в науке не может продолжаться вечно. Ощущение такой неизбежности хорошо передано Набоковым в его рассказе «Приглашение на казнь». Это мир победившего социализма, но социализма, победившего не в результате ядерной войны, как в 1984, а постепенно, геологически.

Дело не в людях, социуме или технологиях, а в самой материи из которой создан этот мир. Также как яблоко падает на землю не из-за чьей-то воли, а из-за имманентного свойства этого мира – гравитации. Также и мир погружается во тьму не из-за чьих-то просчётов, а просто из-за свойств пространства-времени, в котором мы живём.

Несмотря на отсутствие резких ухудшений в последние 20 лет, всё-таки мировых войн и глобальных Чернобылей не было, жизнь с каждым годом становится чуть-чуть хуже. Чуть-чуть меньше уровень жизни населения, чуть-чуть меньше свобод, чуть-чуть преснее фильмы и игры, чуть-чуть больше социальная атомизация. Результаты такого медленного спада особенно хорошо видны на больших дистанциях. Стоит лишь вспомнить что было 10 лет назад и осознать на сколько сильно изменился мир. Причём всем уже стало очевидно, что процесс этот не локальный, а глобальный, так что бежать от него некуда. Зумеры не дураки и понимают, что бороться с природой бессмысленно, поэтому верят в счастье личное и локальное, стараясь выкроить себе личный Элизиум в грядущем царстве тьмы (Георгий Обломов).

Обломов ведет научно-популярный канал. Но вот такое у него “отсутствие социального оптимизма”. Проклятие Карла Маркса, я бы так это назвал: мы живем именно в предсказанное Марксом время “неизбежной победы коммунизма во всем мире”. Учение Маркса-таки оказалось и верным, и всесильным – и это как раз и вызывает сейчас чувство величайшей безнадеги у мыслящих людей во всем мире. “Бежать некуда” – общее ощущение.