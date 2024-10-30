Старые дома Шотландии будут обогревать экспериментальными электрообоями

Жилой фонд Шотландии — а это сотни тысяч домов — один из самых старых в мире. Только в Глазго их насчитывается около 70000. Нетрудно догадаться, что с наступлением холодов обитатели этих жилищ испытывают многочисленные проблемы, ведь теплопотери из-за плохой изоляции в них в три раза выше, чем в остальной Европе.

По-прежнему, как и несколько веков назад здесь преобладает печное отопление, что негативно сказывается на уровне выбросов СО2 в масштабах страны. Решить эти проблемы призван проект, инициированный Университетами Глазго, Страклайда, Жилищной ассоциацией Западной Шотландии и городским советом Глазго.

В рамках проекта планируется применить для отопления старых домов электрические обои, которые легко наклеиваются на стены и потолки. Обои состоят из медных полос в сочетании с графеном или углеродом, представляющих токопроводящую поверхность. При пропускании через нее тока обои начинают генерировать инфракрасное излучение, согревающее помещение буквально за несколько минут.

Одновременно с обогревом улучшается качество воздуха за счет снижения влажности, что препятствует образованию плесени — одной из серьезнейших проблем старых шотландских домов. На первом этапе проекта электрические обои будут размещены в 12 многоквартирных домах Глазго.

Источник — Glasgow