 

В США назвали предпочтительного американского президента для Путина

30.10.2024, 12:15, Разное
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Профессор Стэнфордского университета и бывший старший советник отдела политического планирования Госдепартамента США Рассел Берман в интервью «Ленте.ру» высказал мнение, что для президента РФ Владимира Путина Камала Харрис, кандидат от Демократической партии на предстоящих выборах в США, представляет собой более предпочтительный вариант.

Берман пояснил, что политика Харрис более предсказуема, и, вероятно, именно поэтому российский лидер поддерживает ее. Он также отметил, что Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии и бывший президент США, часто воспринимается как непредсказуемая фигура. По мнению Бермана, если Харрис будет избрана, она, скорее всего, продолжит внешнеполитический курс своей администрации, который в значительной мере совпадает с позицией действующего президента Джо Байдена. Это может быть приемлемым для Путина, поскольку предполагается, что такая политика будет включать ограниченную поддержку Украины.


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