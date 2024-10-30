 

«Перееду в Россию и буду делать LADA TESLA» – Илон Маск пообещал покинуть США в течение 24 часов в случае победы Харрис

30.10.2024, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал в соцсети X (бывший Twitter) призыв ко всем гражданам США отдать свои голоса на президентских выборах Дональду Трампу.

Если же по итогам голосования новой хозяйкой Белого дома станет Камала Харрис, то Америку ждёт неминуемый крах и кровопролитная гражданская война.

– Я не хочу видеть, как эта страна будет мучительно умирать, поэтому в случае победы Харрис я эмигрирую в течение 24 часов. Перееду в Россию и буду делать LADA TESLA, – написал Маск.

Вместе с миллиардером США могут покинуть 10 тысяч сотрудников Tesla и Space X – по данным The New York Times, представители бизнесмена уже начали переговоры о покупке нескольких офисных зданий в центре Москвы и Тольятти.

– Согласно плану, штаб-квартира Маска будет находиться в столице России, а производство электромобилей будут курировать его инженеры непосредственно на заводе АВТОВАЗа в Тольятти, – сказал изданию один из высокопоставленных сотрудников Tesla.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.10 / Российская студия разработала и выпустила симулятор “Квадробер”

30.10 / В США раскрыли ключевое отличие Трампа от Харрис

30.10 / Ученые из Сингапура нашли четкую связь между употреблением красного мяса и раком

30.10 / На протестах в Тбилиси поймали провокатора с флагом белого цвета с красными крестами

30.10 / В моду вернулись армейские ботинки: как их стильно миксовать с платьями осенью 2024

30.10 / Рупор кремлевской пропаганды: “Кучка русских троллей”

30.10 / Почему Кейт Миддлтон перестала носить свое помолвочное кольцо

30.10 / Мнение «аналитика»: О покушении на Кадырова… Зеленскому теперь кранты?

30.10 / Ивану Янковскому – 34: что смотреть с актером в первую очередь

29.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Обстрел Луганска. 29.10.2024

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика