«Перееду в Россию и буду делать LADA TESLA» – Илон Маск пообещал покинуть США в течение 24 часов в случае победы Харрис

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал в соцсети X (бывший Twitter) призыв ко всем гражданам США отдать свои голоса на президентских выборах Дональду Трампу.

Если же по итогам голосования новой хозяйкой Белого дома станет Камала Харрис, то Америку ждёт неминуемый крах и кровопролитная гражданская война.

– Я не хочу видеть, как эта страна будет мучительно умирать, поэтому в случае победы Харрис я эмигрирую в течение 24 часов. Перееду в Россию и буду делать LADA TESLA, – написал Маск.

Вместе с миллиардером США могут покинуть 10 тысяч сотрудников Tesla и Space X – по данным The New York Times, представители бизнесмена уже начали переговоры о покупке нескольких офисных зданий в центре Москвы и Тольятти.

– Согласно плану, штаб-квартира Маска будет находиться в столице России, а производство электромобилей будут курировать его инженеры непосредственно на заводе АВТОВАЗа в Тольятти, – сказал изданию один из высокопоставленных сотрудников Tesla.

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