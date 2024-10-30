Результаты ХК «Локомотив» в октябре

В домашнем матче КХЛ «Локомотив» смог разгромить «Амур». Благодаря ассистентскому дублю Каюмова команда из Ярославля одержала победу над минским «Динамо».

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19 октября прошел матч «Локомотива» против «Барыса». Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу ярославской команды. Сурин в этой игре смог забить свой первый в КХЛ гол. Никитин сказал, что надеется на то, что психология Егора не возьмет паузу после забитой шайбы. Ему надо все правильно оценить.

21 октября состоялась встреча, в которой «Локомотив» одержал победу над московским «Динамо». Игра проходил на стадионе «Арена-2000-Локомотив». Игра завершилась со счетом 4:3.

В ворота «Динамо» шайбы отправили Бут, Каюмов, Шалунов, Радулов. Ярославской команде забили голы Буруянов, Гусев, Ильенко.

25 октября прошел матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором играли «Локомотив» и «Амур» из Хабаровска. Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив». Хозяева одержали уверенную победу, завершив игру со счетом 5:0.

В ворота «Амура» шайбы отправили Березкин, Рафиков, Бут, Сурин, Каюмов. В Западной конференции КХЛ ярославская команда занимает 1-е место. За 20 игр клуб набрал 34 очка. «Амур» находится на 11-ом месте в турнирной таблице Восточной конференции. После 19 матчей на его счету 12 очков.

27 октября «Локомотив» на домашней арене встретился с «Динамо» (Минск) и снова одержал победу. Матч для зрителей был зрелищным и завершился со счетом 3:2. В ворота «Динамо» шайбы были отправлены Радуловым, Суриным и Сергеевым. В минской команде голами отличились Мелош и Пинчук. Минское «Динамо» в турнирной таблице находится на 8-ом месте. По результатам 19 матчей команда заработала 21 очко. Победа над минской командой для «Локомотива» стала пятой подряд.

Главный тренер «Локомотива» сказал, что нападающих, которые теряли шайбу в своей зоне в следующих встречах можно не ставить. Если эти игроки с головой, то должны быстро сделать выводы. Надо проанализировать все моменты, чтобы двигаться вперед и расти. Одни хоккеисты во время игры засыпали, другие слишком верили в себя и недооценивали соперников.