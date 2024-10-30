В Рыбинске прошел Всероссийский турнир по настольному теннису на призы

Всероссийский турнир по настольному теннису на призы Каскада Верхневолжских ГЭС (филиал РусГидро) в шестнадцатый раз прошел в рыбинском спортивном клубе «Олимп».

Традиционный рыбинский спортивный праздник объединил более 300 юных спортсменов из 18 регионов России, в том числе ХМАО, Воронежской, Московской, Ленинградской, Ярославской, Нижегородской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Калининградской областей.

По итогам соревнований теннисистка из Ижевска Софья Ефимова стала первой среди девушек до 16 лет, среди юношей той же возрастной группы лучшим стал москвич Оскар Бородин.

В категории до 14 лет среди юношей победил Егор Фирсов из Подпорожья, Софья Барышева из Люберец выиграла первое место среди девушек.

Ежегодно Каскад Верхневолжских ГЭС поддерживает проведение межрегионального Турнира по теннису в рамках реализации благотворительной программы РусГидро. Участники и победители турнира получили памятные призы.

– Мы помогаем многим видам спорта в Рыбинске и Угличе, настольный теннис – один из них. У нас сильная школа, высококлассные тренеры. Неудивительно, что наш турнир собрал в этом году так много юных спортсменов – это прекрасная возможность для всех участников сразиться с достойными соперниками, набраться опыта и повысить свое мастерство, – прокомментировал Андрей Дережков, директор Каскада Верхневолжских ГЭС.

Гидроэнергетики регулярно оказывают финансовую помощь детским спортивным школам по плаванию, борьбе, акробатике, теннису, водным видам спорта. До конца года при их поддержке в Рыбинске пройдут турниры по акробатике и спортивной борьбе, а также соревнования по шахматам к Дню рождения Рыбинской ГЭС.

Наталья Малышева,

специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»