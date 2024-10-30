Российская студия разработала и выпустила симулятор “Квадробер”

Российская инди-студия PropilGames недавно анонсировала релиз своей новой игры под названием «Симулятор квадробера».

По представленным трейлеру и скриншотам, игроки смогут выбрать персонажа — мальчика или девочку, а затем нарядить их в костюмы различных животных, таких как кошка, собака или лиса. В процессе игры предстоит выполнять разнообразные задачи, включая сбор палочек, оставленных бабушкой, преодоление полосы препятствий и избегание столкновений с врачами.

Описание проекта гласит: «Добро пожаловать в мир, где границы между реальностью и фантазией стираются! «Симулятор квадробера» предлагает уникальное приключение в роли виртуального зверя, объединяющего черты собаки, лисы и кошки».