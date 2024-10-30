 

В США раскрыли ключевое отличие Трампа от Харрис

30.10.2024, 10:35, Разное
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Вице-президент США и кандидат от Демократической партии Камала Харрис оказалась продуктом бюрократической системы, отличаясь от предыдущего президента США Дональда Трампа своим плохим контролем над риторикой и отсутствием существенных достижений за карьеру. Профессор Стэнфордского университета Рассел Берман, ранее занимавший должность старшего советника Госдепартамента при администрации Трампа, отметил, что Харрис, в отличие от Трампа, является результатом усилий Демократической партии, не имея собственных выдающихся свершений.

Ключевое различие между кандидатами заключается в их взглядах на бюрократическую систему США. Трамп вошел в политику как сторонний участник, выражая недовольство преобладающими политическими процессами. Напротив, Харрис провела свою карьеру в рамках системы, что привело к ограничению ее красноречия в интервью.

В то время как Трамп выступает за уменьшение государственной власти за счет дерегулирования, Харрис соглашается на проверку своих умственных способностей, бросая вызов Трампу последовать ее примеру. Кроме того, она утверждает, что ее оппонент не соответствует статусу президента США.


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