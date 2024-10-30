 

Ученые из Сингапура нашли четкую связь между употреблением красного мяса и раком

30.10.2024, 10:00, Разное
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Исследователи из Национального онкологического центра Сингапура раскрыли связь между употреблением красного мяса и риском возникновения колоректального рака. Это третий вид рака по распространенности в мире и второй по уровню смертности. Вместе с механизмом развития заболевания был найден и способ его остановить.

Оконечности хромосом в человеческом геноме закрыты теломерами, которые является своего рода контролерами деления клеток. При каждом делении они уменьшаются и когда теломеры становятся слишком короткими, деление — а с ним и существование клетки — прекращается. Поскольку раковые клетки делятся активнее здоровых, их теломеры изнашиваются гораздо быстрее.

Красное мясо богато железом, которое воздействует на белок пирин. А тот способен реактивировать фермент теломеразу, которая восстанавливает теломеры. Поэтому чем больше в организме железа, тем выше риск того, что раковые клетки вместо гибели будут «обновляться» и продолжать бесконтрольно делиться. То, что хорошо для здоровых клеток, в данном случае становится проблемой.

В ходе изучения этого механизма ученые разработали способ нарушить данный процесс. Они создали в лаборатории молекулу SP2509, которая нарушает связь пирина с железом. Белок остается неактивным и не воздействует на теломеразу, поэтому раковые клетки не получают шанс продолжить деление после истощения теломер. Пока что это не терапия, а лишь стратегия, на основе которой строится новое перспективное лечение от колоректального рака.Источник &#8212 NCCS


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