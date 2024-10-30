На протестах в Тбилиси поймали провокатора с флагом белого цвета с красными крестами

На протестах в Тбилиси поймали подозрительного гражданина, говорившего на непонятном большинству языке и размахивавшему необычным флагом белого цвета с красными крестами в углах.

Участники митингов посчитали, что это провокатор или шпион правительства.

У бдительных протестующих вызвало естественное подозрение отсутствие у этого человека флагов ЕС, НАТО или Украины. Кроме того, во время экспресс-допроса оказалось, что он совершенно не понимает английский язык. Лишь через полчаса оказалось, что это был грузин по национальности.

– Гражданина пришлось отпустить и даже принести ему извинения за досадный казус, но мы хотим обратить внимание, что приходить на протесты за европейскую Грузию надо с флагом Евросоюза, чтобы не смущать людей, – говорит координатор протестов Адам Бразаускас.

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