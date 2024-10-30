В моду вернулись армейские ботинки: как их стильно миксовать с платьями осенью 2024

Армейские ботинки изначально были предназначены для военных. Но с 1960-х годов эта обувь обрела популярность и вошла в повседневный гардероб. Это очень удобная и современная вещь. Ее можно сочетать не только с одеждой в стиле милитари, но и с более женственными нарядами. Осенью этого года армейские ботинки оказались на пике моды. Мы расскажем, как их стильно миксовать с платьями.

Несколько советов

Армейские ботинки сделают ваш образ смелым и современным. В сочетании с классическими и романтичными платьями они создают привлекательный контраст.

Вы можете выбрать как классические черные модели армейских ботинок, так и цветные или украшенные металлическими деталями.

Если вы решили включить армейские ботинки в свой ансамбль, то не зацикливайтесь на одном стиле. Современная мода допускает самые смелые сочетания.

Не бойтесь выражать свою индивидуальность. Самое главное, чтобы вы сами чувствовали себя комфортно в своей одежде.

Далее мы приведем несколько вариантов сочетания разных платьев с армейскими ботинками.

С вязаным платьем

Теплое вязаное платье идеально подходит для прохладной осенней погоды. Сочетайте его с черными армейскими ботинками на шнуровке. Дополните свой ансамбль красивыми темными колготками с рисунком.

С платьем из тюля

Классическую модель армейских ботинок можно сочетать с нежными и женственными платьями из тюля. Эту обувь можно вписать даже в вечерний образ.

Вы можете создать контраст между белым платьем из тюля и черными армейскими ботинками. Для создания официального образа включите в свой ансамбль жакет или блейзер.

С длиной миди

Скомбинируйте зеленое платье-миди с черными армейскими ботинками на массивной платформе. Такая длина позволит вам продемонстрировать свою обувь.

Белое платье-миди в сочетании с армейскими ботинками выглядит шикарно. Такой стиль подходит как для официальных, так и для неформальных мероприятий.

С макси

Сочетайте платье длины макси не с традиционными “лодочками” на каблуке, а с армейскими ботинками. Ваши ноги будут вам благодарны за комфорт и удобство. Чтобы обувь была видна, выбирайте модель платья с разрезом или запахом.

С цветочным принтом

Платья с цветочным принтом стали одним из трендов осени. Дополните их армейскими ботинками, чтобы выглядеть оригинально и современно. Завершите свой образ короткой кожаной курткой.