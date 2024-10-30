 

Почему Кейт Миддлтон перестала носить свое помолвочное кольцо

30.10.2024, 2:50, Новости дня
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Вместо него на пальце Кейт красовалось другое кольцо, украшенное мелкими сапфирами и бриллиантами, что вызвало интерес и множество вопросов среди поклонников королевской семьи. Эксперт по ювелирным изделиям Элла Ситрон-Томпкинс из Diamonds Factory поделилась своим мнением о причинах такого изменения в выборе украшений.

По ее словам, принцесса Уэльская могла решить носить кольцо вечности, чтобы подчеркнуть важность своих отношений с принцем Уильямом. “Это может быть символом их любви и преданности, особенно в такие значимые моменты, как годовщины или дни рождения”, — отметила эксперт. Кейт, по ее мнению, таким образом демонстрирует публике, что их чувства только крепче с течением времени.

Ситрон-Томпкинс также напомнила, что это не первый случай, когда кольцо принцессы Дианы исчезает во время выходов Кейт. Возможно, оно находится в процессе чистки или изменения размера.

В этом случае кольцо вечности могло стать временной заменой, чтобы избежать слухов и вопросов со стороны общественности. “Также стоит учитывать практичность: обручальное кольцо Кейт действительно необычное и ценное, поэтому она может предпочитать оставлять его дома на время публичных мероприятий”, — добавила эксперт.


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