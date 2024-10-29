 

Рупор кремлевской пропаганды: Обстрел Луганска. 29.10.2024

29.10.2024, 23:40, Разное
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Противник утром обстрелял Луганск ракетами. ПВО часть ракет сбило. Штуки 2 попали по промышленному сектору.
Сейчас там идут работы по устранению последствий. На месте одного из прилетов была детонация – возможно, склад БК или ГСМ.
Скорее всего использовали либо Storm Shadow/SCALP-EG или ATACMS.

Видимо противник пытался в ответку после вчерашних ударов по Кривому Рогу и Харькову, где прилетело по Госпрому.
Сегодня утром снова прилетело в Славянске. В целом, с ракетными ударами все по-прежнему. Противник заявляет, что ВС РФ готовят массированную ракетную атаку по инфраструктуре Украины.

На фронте же у противника рушится Кураховское направление – сегодня официально освободили Горняк, Богоявленку и Катериновку.
Также поднят наш флаг в Ясной Поляне к юго-западу от Курахово. Это следующий город, которому предстоит вернуться в Россию.

Источник: Colonel Cassad


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