Мнение: Новости из 90-х, независимость России от МВФ и простые объяснения для обывателя

1. Лента предлагает посмотреть новости из конца 1990-х и начала 2000-х. Цитирую пару характерных новостей тех жутких времён (ссылка 1, ссылка 2):

20 октября 1999: Задолженность по заработной плате в Российской Федерации с октября 1998 года сократилась к настоящему времени на 40 процентов и составила 54,6 миллиарда рублей…

С 1 сентября в РФ начался также сокращаться долг по детским пособиям.

В то же время министр признал, что на сегодня в России 51 миллион человек, или 29 процентов населения, живут ниже прожиточного минимума. В эту категорию лиц входят люди с фиксированными доходами: пенсионеры, многодетные и неполные семьи, инвалиды. При средней заработной плате 70 долларов минимальная зарплата составляет 3,3 доллара. Средняя пенсия равна 23 долларам, а минимальная – 12…

1 марта 2000. Российское правительство одобрило проект соглашения с США об оказании гуманитарной помощи и безвозмездном предоставлении сельскохозяйственных товаров…

…в этом году США предоставят России 200 тысяч тонн пшеничной муки, растительного масла и других товаров в виде гуманитарной помощи, а также оплатят все расходы по их доставке и разгрузке.

В свою очередь российская сторона возьмет на себя распределение полученных товаров между субъектами Федерации. Согласно правительственному источнику, американскую продовольственную помощь получат в первую очередь регионы, пострадавшие от стихийных бедствий, катастроф, а также субъекты с наиболее низким жизненным уровнем.

Российская сторона берет также обязательство, что товары, поступающие в качестве гуманитарной помощи, будут полностью освобождены от налогообложения и таможенных пошлин.

2. У России давным-давно нет финансовых, а следовательно, и политических обязательств перед МВФ. К сожалению, конспирологам об этом сообщить забыли, так что они, комментируя безусловно верные действия нашего ЦБ, постоянно пишут «по указке МВФ». Центробанк решил даже официально заявить, что никаких обязательств перед МВФ у него нет. На мой взгляд, напрасно — конспирологи теперь только уверятся в своей правоте. Цитирую (ссылка):



Центральный Банк России больше не подотчетен Международному валютному фонду (МВФ), все обязательства перед ним в части макроэкономической политики были погашены еще в 2000-е годы. Об этом заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

“Наши обязательства перед МВФ были полностью погашены в начале 2000-х [годов] уже, поэтому никаких обязательств перед МВФ в части макроэкономической политики вот с того момента, когда мы перестали получать от него финансовую помощь, мы не несем, – отметил он в интервью блогеру Игорю Рыбакову, – Последние транши мы получили накануне кризиса 1998 года”.

Заботкин напомнил, что миф о зависимости Центробанка от МВФ исходит из 1990-х годов, когда, столкнувшись с экономическим кризисом и дефицитом в бюджете, Россия получала кредитование от Международного валютного фонда.

При этом даже тогда “не то, чтобы Центральный Банк подчинялся МВФ, но и правительство, и Центральный Банк согласовывали с МВФ параметры макроэкономической политики, выполнение которых было необходимым условием для получения займов от фонда”, отметил зампред Банка России, подчеркнув, что по данным займам ЦБ уже расплатился.

3. Виктор Мараховский пишет о не желающих думать халявщиках, но между делом сообщает страшные цифры — средний американец в 1970 поедал здоровые 2234 калорий на человека в день, а сейчас ест уже запредельные 3600 — норму спортсмена или шахтёра (ссылка):

Существуют малоизвестные вещи, ув. друзья, которые малоизвестны не потому, что их скрывают — а по той единственной дурацкой причине, что они не нравятся.

Например, большинство землян знакомы с понятием «инфляция» («это когда всё дорожает»), но многие отказываются верить, что к инфляции имеет хоть какое-то отношение их несгибаемая воля к халяве.

В итоге никто не доволен подорожанием, но свежий опрос сообщает: «Каждый второй россиянин (52%) считает, что государство должно выплачивать гражданам ежемесячную фиксированную сумму. Опрошенные объясняют это тем, что полезные ископаемые, добываемые на территории РФ, являются народным достоянием, и каждый житель страны имеет право на часть дохода от их продажи».

Также многие ув. земляне с огромным удовольствием готовы порассуждать о том, сколько токсичных йадов сейчас пихают в еду и питьё. Но немногие, например, в США согласны с тем, что к их проблемам с весом и здоровьем имеет отношение статистика, согласно которой у них:

«Потребление калорий увеличилось с 2234 калорий на человека в день в 1970 году до 2757 калорий в 2003 году. В период с 1970 по 2003 год общее потребление добавленных жиров и масел на душу населения выросло на 63 процента, потребление зерна — на 43 процента, потребление овощей — на 24 процента, а потребление сахара и подсластителей — на 19 процентов. Годовое потребление подсластителя из кукурузы увеличилось до 79 фунтов в 2003 году, что на 400 процентов больше, чем в 1970 году».

(Ах, этот 2003-й. В прошлом году количество калорий на американца оценивалось в 3600).

…Говоря проще — любое объяснение, чтобы быть принятым большинством, должно содержать в себе следующие обязательные пункты:

А) Ты не виноват, и это легко доказать: ведь виноваты другие

Б) Тебе делать ничего не нужно, и это легко доказать: ведь это государство должно всё сделать.

Почему, спросим мы, государства нашей планеты редко занимаются настойчивым просвещением своих граждан, поясняя, что халява это плохо и излишества — тоже нехорошо?

Потому что данная мысль никому не нравится и проигрывает объяснению «Просто у нас всё крадут и кормят нас гадостью» серией нокаутов — всегда и везде, от Патагонии до Скандинавии.

Поэтому в любом обществе всегда чудовищную фору и неспортивное преимущество имеют ув. граждане, просто хоть иногда предпочитающие решение своих трудностей оправданию их причин.