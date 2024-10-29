 

VK Видео усовершенствовал поиск

29.10.2024, 19:45, Разное
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VK Видео обновил алгоритмы поиска, повысив актуальность результатов за счет использования семантических моделей на базе ИИ. Теперь авторы и их контент будут отображаться более заметно в выдаче.

Для упрощения поиска система автоматически поднимает иконки каналов с аналогичными названиями и контентом. Это облегчает подписку на авторов и переходы на их страницы.

В результатах поиска основное место занимают видео, загруженные авторами, а ниже отображаются видео с их участием. Это особенно актуально для контента с инфлюенсерами и шоу.

Для авторов эти обновления служат инструментом привлечения новой аудитории. Повышенная видимость профилей и соответствующего контента упрощает поиск и подписку на избранных авторов. Таким образом, стало проще увеличивать аудиторию и вовлеченность.

Ранее зафиксировано повышение популярности длинных роликов среди пользователей VK.


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