Apple Intelligence исключила iPhone из Китая

Гаджеты Apple, завозимые из Китая, потеряли поддержку Apple Intelligence. Это связано с региональными ограничениями в последних версиях операционной системы. Пользователи iPhone 15 Pro и новых моделей 16-й серии на китайском рынке, у которых модель заканчивается CN/A, не смогут использовать функции на базе искусственного интеллекта.

Apple подтвердила, что обход ограничений невозможен: смена IP-адреса или SIM-карты не поможет. Владельцам таких устройств придется ждать появления Apple Intelligence в Китае, но неизвестно, когда это произойдет. Вместо ChatGPT китайским пользователям предложат местную языковую модель.

Эксперты рекомендуют при покупке iPhone 15 Pro, 15 Pro Max или моделей 16-й серии избегать китайских версий с двумя физическими SIM-картами, если пользователи планируют использовать нейросетевые функции Apple Intelligence.