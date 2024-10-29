 

«Чуждый русский человеку фрукт»: Егор Холмогоров объявил крестовый поход против мандаринов на новогоднем столе

29.10.2024, 19:33, Разное
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Российский философ и история Егор Холмогоров призвал россиян воздержаться от приобретения мандаринов в канун Нового года. Оказалось, что этот фрукт был искусственно популяризирован Союзом воинствующих безбожников СССР – атеисты планировали использовать мандарины для продвижения в массы «Комсомольской Пасхи», «Красного Рождества» и других атеистических праздников.

«Большевики-христопродавцы взывали к самым низменным народным инстинктам и пыталась с помощью чуждых русскому человеку фруктов заменить главные церковные праздники. Время было голодное и те, кто участвовал в этих шабашах, получили мандарины; верующие же жили впроголодь», – пишет Холмогоров.

Также философ опубликовал экспертное заключение академика РАЕН Валерия Свистунова «Оранжевый шар разврата: мандарин как инструмент продвижения нетрадиционных ценностей». Согласно документу, эти фрукты – символ сатанизма и идолопоклонства перед Западом, а их употребление можно классифицировать как пропаганду экстремистской идеологии ЛГБТ.

«Действительно, испокон веков мандарины использовались в чёрных мессах и в оргиях. Также доподлинно известно, что европейские монархи использовали их для гомосексуального самоудовлетворения, поэтому их приём в пищу – это как минимум кощунство над природой, а как максимум преступление против общества», – считает учёный.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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