Рупор кремлевской пропаганды: По цыганскому вопросу

По цыганскому вопросу могу сказать следующее.

1. Цыган у нас в стране в целом терпят и готовы терпеть при их адекватном поведении, но когда цыгане совсем уж явно теряют берега, наступают последствия. Вроде тех, что наблюдаем в последние дни. Это когда уже совсем допекли.

2. У нас в Севастополе, когда город был закрытым, цыган не было. После того как город открыли, они на некоторое время появились. Местные в начале терпели особенности цыган, но в конечном итоге так допекли, что цыгане стремительно пропали из города.

3. Ну и грех не вспомнить выселение цыган из Москвы при Сталине. Опять же, потому что можно до поры закрывать глаза на разные безобразия ссылаясь на нац.особенности цыган, но один, два раза, а потом уже резьбу срывает и общество требует от государства разобраться с теми, кто оспаривает элементарные нормы сосуществования.

Так что любителям садиться на голову общества надо периодически (а не разово) напоминать, что так делать не надо и следует уважать принципы сосуществования. Иначе и обществу будет неприятно и цыганам последствия не понравятся.

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