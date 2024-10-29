Путин подчеркнул роль ядерного оружия как крайней меры защиты

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что в условиях современного мира для обеспечения безопасности страны ядерное оружие остается последней необходимой мерой. Это заявление было сделано во время учений стратегических сил сдерживания, о которых пишет ТАСС.

По словам Путина, РФ придерживается принципа, согласно которому использование ядерного оружия возможно только в исключительных случаях, когда под угрозой оказывается существование самого государства.

Кроме того, президент отметил, что ядерная триада остается важнейшим гарантом суверенитета России. Кроме того, Путин подчеркнул, что РФ не намерена участвовать в гонке вооружений.