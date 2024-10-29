Кардиолог выделила скрытые признаки заболеваний сердца

Врач-сосудистый хирург Тамара Баркинхоева в интервью “Ленте.ру” назвала неявные признаки проблем с сердцем, которые можно по ошибке принять за проявления других болезней. Например, необъяснимая бледность или синюшность кожного покрова после нагрузки может указывать на сердечную патологию.

Другой скрытый признак — одышка. Она может возникнуть как в состоянии покоя, так и при незначительном движении. Также о возможной сердечной недостаточности свидетельствует быстрая утомляемость даже при привычных действиях.

Отеки нижних конечностей тоже могут быть связаны с проблемами сердца. В частности, отечность может наблюдаться к концу дня, создавая впечатление, что человек просто много ходил или носил тесную обувь.

Еще один неявный симптом — чувство сдавливания в груди. Оно может появиться после физической нагрузки или вызвано стрессом и эмоциональными переживаниями.

Все эти симптомы должны стать поводом для обращения к кардиологу, ведь они могут сигнализировать о серьезных проблемах с сердцем.