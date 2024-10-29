Мнение «аналитика»: О новостях «глобального потепления»… Нас нае***ли, спасайся кто может?

Английские власти рекомендовали согражданам отвыкать от говядины и вообще от мяса сельхозживотных: уже к 2050 году оно станет огромным дефицитом. Немецкие — третий год кряду советуют бюргерам носить дома свитера: отопление становится роскошью. А японцы вкладывают огромные ресурсы в то, чтобы возродить древних мамонтов, способных жить на Крайнем Севере.

Несмотря на видимую хаотичность, это всё #новости об одном и том же. О будущем «глобального потепления», которым так запугали шведскую школьницу Грету Тунберг, что она теперь носит «арафатку», привыкая к неизбежному.

Но на самом деле… готовиться ей и всем скандинавам нужно к прямо противоположному. И не только скандинавам.

К сожалению, на фоне преходящих, но громких новостей очень мало внимания привлекло опубликованное на прошлой неделе открытое письмо международной группы климатологов (44 авторитетных специалиста из 15 стран), адресованное руководству Евросоюза и, в первую очередь, главам государств Северной Европы. По прогнозам учёных, в ближайшие 30-35 лет в Старом Свете произойдут перемены катастрофического характера. Причём совсем не те, которыми стращают «потепленцы».

Дело в том, что уже на рубеже 60-х годов нынешнего века Гольфстрим перестанет доносить тепло в Северное полушарие. Причина — коллапс доминирующих течений в Атлантическом океане. А последствия — полный климатический хаос. Первый и самый чувствительный удар придётся на север Европы (Данию, Швецию, Норвегию, Исландию и Финляндию). Этот регион ожидает значительное похолодание и закрепление экстремальных погодных условий. В северо-западной Европе неизбежно пострадают сельское хозяйство и другие, прямо связанные с погодными условиями отрасли экономики.

Неблагоприятные последствия затронут и далёкие от океанского побережья регионы. Тропические муссонные системы, говорится в письме, сдвинутся на юг и могут вызвать катастрофические последствия для экосистем и сельского хозяйства. Вдоль атлантического побережья #США учёные прогнозируют повышение уровня моря, что создает угрозы подтопления и проблемы для рыболовства…

Штука вот в чём. Комбинация тёплых и холодных течений в Атлантике создаёт т.н. Атлантический меридиальный круговорот (его английский эквивалент — Atlantic meridional overturning circulation, АМОС). По сути, это гигантский океанический конвейер, который обеспечивает температурный обмен между нагретой экваториальной зоной и холодными приполюсными районами Земли. Некоторые из образующих его течений, включая Гольфстрим, движутся ближе к поверхности, другие глубже. Поверхностные управляются ветрами и перемещают тёплые воды из экваториальной части Атлантического океана к северу. Там они охлаждаются и в итоге за счёт увеличившейся плотности погружаются ко дну, формируя Североатлантическую глубинную водную массу или North Atlantic Deep Water. Плотные воды на глубине океана перемещаются в сторону, противоположную направлению движения ветровых течений. Затем бо́льшая их часть поднимается обратно к поверхности в районе Южного океана, нагревается и возобновляет движение на север.

Так вот, сейчас этот «конвейер» активно замедляется. И есть риск, что он в какой-то момент остановится. А значит, Гольфстрим перестанет нести тепло на Север Европы. Вероятность этого на горизонте ближайших 30-35 лет группа встревоженных учёных оценивает в 30%.

В итоге тепло Гольфстрима перестанет защищать север Европы от холодного воздуха Арктики. И #климат в Хельсинки или Стокгольме станет, как в каком-нибудь Оймяконе, плюс-минус. Лондону тоже не поздоровится, и только переходом на вегетарианство он не отделается.

Не пора ли и России запускать свою программу возрождения мамонтов и шерстистых носорогов, пока не поздно?

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