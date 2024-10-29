У всех россиян появился способ легко заработать: суды до конца года будут удовлетворять любые иски против Google на сумму до 1 млн

Российские суды до конца 2024 года будут удовлетворять любые иски физических лиц против компании Google на сумму до 1 млн рублей. Юридические лица по согласованию с властями могут кратно повысить сумму претензий.

Как отмечают юристы, у любого желающего появился лёгкий способ заработать миллион рублей. Для начала необходимо придумать основание для подачи иска – это могут быть заблокированный по любым причинам канал на YouTube, проблемы с входом в Google-аккаунт, недоставленные письма на Gmail. После этого необходимо подать иск до новогодних праздников, получить уведомление о решении в пользу истца и ждать, когда американская корпорация выплатит деньги.

«Плохо, что сумму ограничили одним миллионом, но мы с женой подали два иска и суммарно заработаем два миллиона, – делится житель Тамбовской области Валерий Кузнецов. – На эти деньги купим новую машину, «Ладу». Ещё и на надувную лодку останется мне, а остальное отложим».

«Они не имеют права не платить по закону, поэтому схема верная, – подтверждает рабочий из Новокузнецка Михаил Тютин. – Ещё у них много русских программистов работают, так что, если будут артачиться, наши им там устроят. Я вообще считаю, что давно их пора было нагнуть их же методами. Если так за демократию топят, то пусть платят по закону о правах человека».

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