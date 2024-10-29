 

В Сибири предложили новую методику получения золота из отходов

29.10.2024, 17:30, Разное
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В научно-образовательном центре «Енисейская Сибирь» разработана новая методика получения золота из металлургических отходов с щадящим воздействием на природу. Кроме того, таким способом можно получать и ряд других ценных металлов.

На самом деле новый подход по вторичной переработке отходов металлургии является доработанной технологией, которая уже давно известна и достаточно широко применяется. Отличие — в нюансах, которые заключаются в повышенной безопасности для окружающей среды.

По традиционной технологии вторичная переработка предполагает применение агрессивных и не самых экологичных химикатов, которые губительно влияют на природу. В качестве их замены сибирские специалисты обратились в сторону микробиологии — то есть к природным бактериям.

Штаммы этих бактерий приспособлены к жизни в сибирских условиях, а их использование в области экологии намного предпочтительнее, чем применение химреагентов. Причем «бактериальный» способ добычи золота из промышленных отходов полностью отработан на месторождениях Красноярского края.

По расчетам «Енисейской Сибири», в многочисленных отвалах, которые хранятся десятилетиями, присутствует порядка 5 граммов золота на каждую тонну отходов, а по данным СФУ на территории России их уже скопилось около 100 млрд тонн.


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