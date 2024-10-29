Мнение: Продовольственная зависимость США, американцы переходят на колбасу, закрытие американских ресторанов

1. США больше не могут сами себя прокормить: страна начала импортировать больше еды, чем экспортировать, причём с каждым годом продовольственный дефицит всё больше. Genby приводит соответствующий график и цитирует оправдания американского департамента земледелия (ссылка):



В 2023 году дефицит торговли сельскохозяйственной продукцией США достиг почти 20 миллиардов долларов, и ожидается, что этот разрыв увеличится в 2024 году. Несколько факторов способствуют этому растущему дефициту, включая возросший спрос на импортную продукцию, производственные проблемы и сильный доллар США. Потребители в США покупают больше иностранной сельскохозяйственной продукции, чем когда-либо прежде, например, тропические фрукты (например, авокадо и бананы), кофе и специальные продукты, которые не выращиваются широко внутри страны.

Возросший спрос на импорт отражает изменения в предпочтениях потребителей, поскольку американцы стремятся к более разнообразному ассортименту продуктов питания, включая те, которые невозможно легко произвести в США. Кроме того, сильный доллар США сделал импортные товары более доступными, что привело к росту импорта, в то время как экспорт сельскохозяйственной продукции из США стал более дорогим и менее конкурентоспособным на международных рынках.

Как видите, американский минсельхоз признаёт проблемы, но сглаживает углы. Действительно, американцы теперь больше хотят покупать тропических фруктов и прочих продуктов, которые выращиваются в более южных климатических зонах.

Возможно, кстати, часть проблемы в том, что значительная часть населения США теперь – это прибывшие с юга мигранты, которые стремятся потреблять привычную для них еду…

2. С каждым годом США всё больше и больше походят на СССР. В условиях дефицита производства еды продукты дорожают, и американцы вынуждены переходить на более дешёвые аналоги (ссылка 1, ссылка 2):



Что продажи колбасы говорят нам об экономике (пишет Федеральный резервный банк Далласа)?

То, что в экономике наступили плохие времена. Всё больше людей прибегают к покупке колбасы в качестве альтернативы мясу, чтобы сократить потребительские расходы, ведь колбаса является хорошей белковой заменой более дорогим белкам. Она дешевле мяса на 6 долларов за килограмм.

Подождём ещё немного. Замена стейков на колбасу — ещё не предел. Колбасу можно заменить на продукт колбасный из насекомых со вкусом мяса, а колбасный продукт можно заменить на подгнившую картошку и серые макароны. Полагаю, если Камала Харрис придёт к власти, у многих американцев появится шанс понять, что я сейчас имею в виду.

3. Американский образ жизни рушится. 62% американцев вынуждены уже экономить даже на фастфуде (ссылка). Рестораны в США массово банкротятся, так как растущее число американцев больше не может себе позволить есть вне дома (ссылка).

Так, накануне крупная американская сеть TGI Fridays, у которой ранее было 600 ресторанов по всему миру и 270 на родине, закрыла 50 ресторанов в США, после того как она уже закрыла 36 в январе, не считая более мелких сокращений (ссылка). Компания ориентируется даже не столько на дешёвый фастфуд, сколько на простую еду вне дома (американскую кухню).

Помимо ресторанов в США массово закрываются магазины. Возможно, проблема в шоплифтинге: мелкие кражи во многих американских штатах под управлением демократов были легализованы, в результате мелкий бизнес оказался в беззащитном, уязвимом положении.

Левацкая политика демократов тянет американскую экономику вниз. Сначала вы разрешаете «угнетённым меньшинствам» воровать в магазинах, потом они не платят за еду, потом магазины и рестораны начинают закрываться. Становится меньше рабочих мест, меньше платёжеспособного населения. Оставшееся население вынуждено ещё больше воровать и жульничать, что порождает порочный круг.