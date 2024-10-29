 

Уже более 100 лет в одном и том же месте над Новой Зеландией появляется странное облако

29.10.2024, 15:50, Разное
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Уже более 100 лет жители южных районов Новой Зеландии наблюдают появление в одном и том же месте необычного облака, которое иногда сравнивают с НЛО. Какое-то время оно висит неподвижно, а затем постепенно исчезает. Местные жители даже дали ему имя «питомец Тайери», связав его с названием плато, над которым облако появляется.

7 сентября «питомца Тайери» запечатлел спутник НАСА, на снимке видно облако необычной вытянутой формы, расположившееся вдоль скалистого горного хребта. Однако на самом деле в этом явлении природы нет ничего фантастического.

Как утверждают специалисты НАСА, речь идет о редком природном явлении — так называемых высотных лентикулярных (линзовидных) облаках, образующихся на гребнях воздушных волн в момент столкновения с крутым препятствием, в данном случае — с горным хребтом.

Воздушный поток столкнувшись со скалой, устремляется вверх, формируя стоячую волну. В верхней части волны воздух резко охлаждается, образуя водяной пар, из которого формируется облако, долгое время остающееся неподвижным.

Под воздействием сильных ветров лентикулярные облака могут принимать самые причудливые формы — к примеру, уложенных друг на друга дисков. По словам специалистов НАСА, полеты вблизи таких облаков может представлять опасность из-за сильной локальной турбулентности.

Источник &#8212 NASA


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