Уже более 100 лет в одном и том же месте над Новой Зеландией появляется странное облако

Уже более 100 лет жители южных районов Новой Зеландии наблюдают появление в одном и том же месте необычного облака, которое иногда сравнивают с НЛО. Какое-то время оно висит неподвижно, а затем постепенно исчезает. Местные жители даже дали ему имя «питомец Тайери», связав его с названием плато, над которым облако появляется.

7 сентября «питомца Тайери» запечатлел спутник НАСА, на снимке видно облако необычной вытянутой формы, расположившееся вдоль скалистого горного хребта. Однако на самом деле в этом явлении природы нет ничего фантастического.

Как утверждают специалисты НАСА, речь идет о редком природном явлении — так называемых высотных лентикулярных (линзовидных) облаках, образующихся на гребнях воздушных волн в момент столкновения с крутым препятствием, в данном случае — с горным хребтом.

Воздушный поток столкнувшись со скалой, устремляется вверх, формируя стоячую волну. В верхней части волны воздух резко охлаждается, образуя водяной пар, из которого формируется облако, долгое время остающееся неподвижным.

Под воздействием сильных ветров лентикулярные облака могут принимать самые причудливые формы — к примеру, уложенных друг на друга дисков. По словам специалистов НАСА, полеты вблизи таких облаков может представлять опасность из-за сильной локальной турбулентности.

Источник — NASA