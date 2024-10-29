В России введут административную ответственность за намоченную пробу Манту

Министерство здравоохранения РФ анонсировало введение административной ответственности за намеренное намокание туберкулиновой пробы (пробы Манту). Соответствующий законопроект уже внесён в Государственную думу и может быть принят в ближайшее время.

К такому решению чиновников побудила статистика – за последние пять лет инспекторами Росздравнадзора зафиксировано многократное увеличение числа школьников, которые намеренно мочат место пробы. Чтобы отучить их от вредной привычки, родителям и опекунам провинившихся выпишут штрафы в размере 5 тысяч рублей с прогрессивным ростом суммы в случае повторных правонарушений.

Ответственность за сохранность туберкулиновой пробы в соответствующем виде возложат и на педагогов общеобразовательных учреждений. Им надлежит назначить дежурного в каждом коллективе (классе), ежедневно проводящего мониторинг у одноклассников. В случае намокания пробы школьник обязан немедленно оповещать классного руководителя, а тот в свою очередь директора; если они по каким-то причинам отсутствуют, следует сообщить в полицию.

Также в текущей редакции законопроекта авторы предлагают наказывать лиц, намочивших пробу Манту, санкциями долговременного характера – им могут запретить посещать бассейны, аквапарки, водоёмы и прочие места с наличием воды, служить в Вооружённых силах, работать в госструктурах и избираться в органы власти.

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