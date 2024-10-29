 

В России введут административную ответственность за намоченную пробу Манту

29.10.2024, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министерство здравоохранения РФ анонсировало введение административной ответственности за намеренное намокание туберкулиновой пробы (пробы Манту). Соответствующий законопроект уже внесён в Государственную думу и может быть принят в ближайшее время.

К такому решению чиновников побудила статистика – за последние пять лет инспекторами Росздравнадзора зафиксировано многократное увеличение числа школьников, которые намеренно мочат место пробы. Чтобы отучить их от вредной привычки, родителям и опекунам провинившихся выпишут штрафы в размере 5 тысяч рублей с прогрессивным ростом суммы в случае повторных правонарушений.  

Ответственность за сохранность туберкулиновой пробы в соответствующем виде возложат и на педагогов общеобразовательных учреждений. Им надлежит назначить дежурного в каждом коллективе (классе), ежедневно проводящего мониторинг у одноклассников. В случае намокания пробы школьник обязан немедленно оповещать классного руководителя, а тот в свою очередь директора; если они по каким-то причинам отсутствуют, следует сообщить в полицию.

Также в текущей редакции законопроекта авторы предлагают наказывать лиц, намочивших пробу Манту, санкциями долговременного характера – им могут запретить посещать бассейны, аквапарки, водоёмы и прочие места с наличием воды, служить в Вооружённых силах, работать в госструктурах и избираться в органы власти.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.10 / Сколько ребенку нужно спать в разном возрасте? Мнение современных психологов

29.10 / Врач Долова обнародовала секреты питания для профилактики инсульта

29.10 / HMD представила обновленную “Змейку” в кнопочном Nokia 110 4G

29.10 / Мнение: Современная школа антинаучна

29.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Ликвидированная группа иностранных наемников в Брянской области

29.10 / Достанется стране: замок жены иноагента Пугачевой оказалось невозможно продать даже за копейки

29.10 / На берестяной грамоте XI века найдена формула пенициллина

29.10 / Hisense представил бюджетный игровой монитор с характеристиками флагмана

29.10 / TENAA раскрыл детали готовящегося Realme GT7 Pro

29.10 / Флагманы Xiaomi Mi 15 представят с увеличенной ценой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика